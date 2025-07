Conflicto televisor en el programa del Turco García: Nino Dolce en el centro de la polémica

El programa del Turco García volvió a generar contenido viral por un conflicto, esta vez, con el cocinero y ex Gran Hermano, Nino Dolce, quien al parecer expuso comentarios misóginos que generaron su enojo.

Fue en el “Lo del Turco” que se armó un escándalo tiempo atrás que fue viral, protagonizado por el propio exfutbolista quien se agarró a trompadas con “Camisetas Nani”.

Ahora, el conductor del ciclo de streaming abandonó su propio programa, y todas las miradas apuntaron contra Dolce, quien luego pareció ratificar sus declaraciones contra las mujeres.

"Bueno, es el programa del Turco, pero el Turco se enojó y se fue", dijo la actriz Tamara Bella en el stream en vivo. Luego entrevistó a Dolce, y le pidió que deje de “tomar”.

Cuando le recriminaron a Nino que el exjugador se había enojado por sus dichos contra las mujeres, y que eran graves, arremetió: "No tengo un puto arrepentimiento. Putas feminazis, putas de mierda".

"Vino una mina, una flaca, y me dijo que 'el Turco se fue por tu culpa, porque no te bancaba'", explicó también el también ex Gran Hermano. Y Tamara Bella ratificó que así fue.