Con nuevos integrantes, vuelve Cocineros Argentinos en formato streaming
Alejado del ruido político, el ciclo culinario busca volver a sus fuentes.
13/09/2025 | 09:04Redacción Cadena 3
FOTO: Juan Braceli ya no será parte de la partida.
El clásico programa culinario Cocineros Argentinos se renueva y anuncia su regreso, esta vez en formato streaming.
A partir del lunes 15 de septiembre, el ciclo gastronómico conducido por Juan Braceli y Gladys Mabel Olazar se emitirá en vivo a través de su canal de YouTube, de 13:00 a 14:30 hs. “Falta cada vez menos. Cocineros Streaming llega con nuevas recetas, los clásicos de siempre, con nuestros cocineros y compañía nueva. Acompañanos en esta nueva etapa”, anunciaron desde la cuenta oficial del programa en Instagram.
Además del esperado regreso, la nueva temporada traerá caras nuevas que se suman al equipo para sorprender con su talento en la cocina. Hasta el momento, los cocineros Juanma Herrera y Lucila Mollesi fueron presentados como los primeros integrantes confirmados de esta nueva etapa.
Lectura rápida
¿Qué programa culinario vuelve al aire? Cocineros Argentinos.
¿Cuándo se estrena el nuevo formato? El lunes 15 de septiembre.
¿Quiénes son los conductores del programa? Juan Braceli y Gladys Mabel Olazar.
¿Dónde se emitirá el programa? A través del canal de YouTube de Cocineros Argentinos.
¿Qué novedades trae la nueva temporada? Nuevos cocineros como Juanma Herrera y Lucila Mollesi.
[Fuente: Noticias Argentinas]