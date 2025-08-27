Cómo sigue "La Chilindrina" tras haber sido internada de urgencia
María Antonieta de las Nieves habría sido hospitalizada el pasado 20 de agosto.
27/08/2025 | 09:00Redacción Cadena 3
FOTO: Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Hay preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar a “La Chilindrina” en la exitosa serie infantil “El chavo del 8”. Según trascendió, la actriz fue internada de urgencia el pasado 20 de agosto, pero ya se estaría recuperando en su casa, con salud estable.
Una persona cercana a la familia de la actriz contó a TVNotas que la tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque “aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”. Sin embargo, después se confirmó que se trataba de una baja de sodio, consecuencia de un “deterioro neurológico”.
Verónica Fernández, hija de la actriz, trajo calma a sus millones de seguidores y reveló que María Antonieta se encuentra bajó observación en la comodidad de su casa.
Si bien la palabra de Verónica calmó las aguas, una fuente anónima compartió un panorama negativo sobre la salud de “La Chilindrina”. Según indicó, María Antonieta estuvo sufriendo problemas de ansiedad y estrés provocados por su carga laboral. Además de presentar dificultad para hablar y tragar, luciendo “más flaquita y ojerosa”.
[Fuente: Noticias Argentinas]