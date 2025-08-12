Cómo fue el debut de Trato Hecho con la conducción de Santi Maratea

Santiago Maratea debutó como conductor de Trato Hecho en América TV, sumándose a la lista de influencers que conduce un programa en la pantalla chica.

El flamante conductor explicó cómo son las reglas del ciclo, que funcionará como doble reality a través de las redes sociales. Durante el programa participarán 24 concursantes con un maletín asignado cada uno, donde se sorteará quién será el protagonista de la noche, mientras que los otros 23 volverán al día siguiente.

"Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría", comentó el conductor al compartir las reglas del juego.

"Cada uno tiene un maletín y cada maletín tiene adentro un monto diferente de plata, que va desde los 20 millones a los 100 pesos. Ellos no saben cuánta plata tiene su maletín, pero la persona que pase a participar va a empezar a abrir el resto de los maletines y ahí sí va a saber cuánta tiene ese maletín que abrió y por consecuencia no tiene el suyo. Tiene que intentar deducir cuánto dinero puede llegar a tener su maletín. ¿Por qué le importa esta información? Porque en un momento va a empezar a negociar con otro personaje muy importante que se llama 'la banca'. El objetivo de la banca es que el participante se vaya a la casa con la menor cantidad de plata posible", explicó Maratea.

Cómo fue el rating de Trato Hecho en América TV

El nuevo ciclo de América TV comenzó con un piso de 3.1 puntos de rating que le dejó LAM, con Ángel de Brito y el regreso de Yanina Latorre. En el transcurso del programa, se mantuvo con un 2.6, tuvo una leve elevación a 2,7, bajó a 2,3 y cerró con 2.1 puntos.