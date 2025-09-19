Cómo es el exclusivo colegio turco donde estudian los hijos de La China Suárez

FOTO: Wanda y La China con un nuevo punto en común en Turquía

En Estambul hay una institución que es hoy el nuevo punto de unión entre Wanda Nara y La China Suárez. Se trata del colegio que había elegido la conductora de "MasterChef Celebrity" para sus hijos cuando vivieron en Turquía.

El colegio es el British International School de Estambul. Es allí donde Francesca e Isabella Icardi cuando la familia se instaló en Turquía por el contrato de Mauro Icardi con el club Galatasaray.

A ese colegio van ahora Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de La China Suárez con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Esta institución cuenta con una infraestructura de primer nivel: varios campus con espacios verdes, múltiples edificios, laboratorio de ciencias, anfiteatro, jardín botánico, deportes al aire libre, canchas y pileta olímpica.

El modelo educativo es bilingüe e internacional: los chicos aprenden inglés y turco, e idiomas optativos como francés, español y alemán. Rinden exámenes de Cambridge y en los grados superiores tienen el programa de Diploma del Bachillerato Internacional.

Los grados se conforman por pocos niños ya que se centra en personalizar la educación de cada uno. No hay más de 15 niños por aula para que el contacto con los docentes sea más cercano.

El colegio tiene una amplia variedad de talleres extracurriculares como: música, teatro, deportes como fútbol o básquet y artes plásticas. La jornada es completa y va desde las 8:30 hasta las 15:30, mientras que las disciplinas alternativas se dan después de hora para aquellos que lo requieran.

El valor es alto y se paga en dólares. Para el primario, el valor de la cuota anual es de USD 40.500 por niño, además del costo adicional por inscripción, uniformes y talleres extracurriculares.