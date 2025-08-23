Charlotte y Alex Caniggia se reconciliaron tras meses de distanciamiento: “Hermanos unidos para siempre”
Los mellizos se reencontraron durante un viaje a China con Por el mundo, luego de una fuerte pelea vinculada a la pareja de Alex.
23/08/2025
FOTO: Foto: Redes Sociales, @alexcaniggia.
Los hermanos Charlotte y Alex Caniggia vivieron un fuerte distanciamiento provocado por la tensa relación de Charlotte con Melody Luz, pero tras participar en “Por el mundo”, finalmente los mellizos se reconciliaron.
Charlotte fue categórica al explicar el motivo de la disputa con su hermano. “La pelea empezó cuando Melody criticó a mi mamá y también me atacó a mí. Yo soy ‘team Mariana’”, explicó Charlotte, quien defendió a su madre y rompió el vínculo con su hermano. “Ahí él se enojó y me dejó de hablar”, agregó.
Sin embargo, el reciente viaje a China junto a Marley fue el escenario inesperado para una reconciliación. “Los primeros días discutíamos todo el tiempo, pero después pudimos hablar como adultos y arreglarnos”, contó Charlotte en su programa Qué tupé. Aunque confesó que ya no se llaman tan seguido como antes, se mostró feliz por el acercamiento. “Estamos rebien. Me pone contenta”, confesó.
Alex también expresó su parte. Desde Instagram, compartió fotos del viaje y escribió: “Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermanos unidos para siempre. Te amo, sis”.
Aunque el vínculo no volvió a ser el de antes, los hermanos dieron un paso importante. Lograron reencontrarse en medio del caos, y eligieron continuar con su vínculo familiar a su manera.
[Fuente: Noticias Argentinas]