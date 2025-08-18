Carolina Baldini compartió la emocionante noticia de que será abuela por dos
Giovanni y Gianluca revelaron que serán padres. La exesposa del "Cholo" Simeone celebró la llegada de dos nuevos nietos en su vida, uno argentino y otro napolitano.
FOTO: Carolina Baldini anunció que será abuela por dos
Carolina Baldini vivió uno de sus momentos más felices. A la noticia de la paternidad de su hijo Giovanni Simeone con Eva Bargiela, se sumó la llegada de otro nieto, por parte de su hijo Gianluca con la italiana Giulia Coppini.
En su despedida del Napoli para pasar al Torino, Gianluca hizo el anuncio: “Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras. Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos. Siempre seremos los hijos de Napoli... los tres”.
Carolina también opinó en el posteo de su hijo y no ocultó su emoción: “Abuela por dos. ¿Esto es real? No puedo más de la emoción, de la alegría”.
“Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Te amo, seré la mejor abuela del mundo”, sumó Baldini, ansiosa por la llegada de los bebés a la familia.
