FOTO: Carmen Barbieri se expresa sobre el vínculo de su hijo Fede Bal y Evelyn Botto

En medio de los rumores de un nuevo romance, Carmen Barbieri no ocultó su opinión sobre la supuesta relación entre su hijo Fede Bal, con la actriz Evelyn Botto. A su vez, dejó unas palabras de cariño a Sofía Aldrey, quien también fue pareja de su hijo y la mujer que lo acompañó en su etapa de salud más difícil.

Al ser interceptada por un móvil de LAM, la capocómica compartió sus pensamientos con respecto a la posible pareja: “Me gusta que él sea feliz. No sé si hay una relación. Él me dice que no está de novio, o capaz que sí, o no me quiere decir”, aseguró Carmen.

“Pero me parece bien. Que haga su vida, su nombre. Hace mucho tiempo que está solo, sin pareja, sería bárbaro”, agregó.

La actriz solo tuvo buenas palabras para decir de la supuesta nueva novia de su hijo, a quien definió como una gran mujer: “Me cae bien ella. Además de ser una gran artista, me parece divina, me cae genial. Son amigos, me parece, de hace mucho tiempo”.

Por otra parte, recordó a su ex nuera Sofía Aldrey, quien hace poco dijo en LAM que Evelyn “perseguía” a Fede Bal cuando ellos estaban en pareja: "La quiero un montón a Sofi, soy una gran agradecida. Hizo un montón por él. Quiero a los Aldrey, a la familia. Cuando pasó por una enfermedad muy grande, Sofi lo acompañó. Es una gran mujer."