Espectáculos

Carmen Barbieri, afectada por el caso de la madre de Ayelén Paleo: "No tengo paz"

La conductora aseguro que está recibiendo amenazas.

29/08/2025 | 14:02Redacción Cadena 3

FOTO: Carmen Barbieri, afectada por el caso de la madre de Ayelén Paleo: "No tengo paz"

La madre de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, quedó detenido por estar presuntamente involucrada en una red de trata de mujeres que opera en tres provincias de la Argentina.

Esta información golpeó mucho a Carmen Barbieri, que el jueves se ausentó de su programa "Con Carmen", por El Nueve, ya que al escuchar las noticias rememoró el daño que le hizo la irrupción de Ayelén Paleo en su vida, que causó el final de su matrimonio con Santiago Bal, tras 25 años de relación.

"Hoy no voy a poder estar en el programa por un tema de un resfrío que empezó liviano. Lamentablemente, por este caso de esta madre y esta hija que salieron ahora con esta novedad horrorosa y yo siempre sigo pagando los platos rotos", explicó Barbieri en un audio que le envío a Guille Barrios, su compañero en el programa.

"Me siguen llamando, me siguen insultando, llamadas de desconocidos, me siguen diciendo cosas, no voly a tener nunca paz, mientras estas personas tengan teléfono y puedan insultarme", aseguró.

Lectura rápida

¿Quién fue detenida? La madre de Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, por presunta trata de mujeres.

¿Cómo afecta a Carmen Barbieri? Barbieri recordó el daño que le causó Paleo en su vida personal y recibe amenazas.

¿Por qué no estuvo Carmen en su programa? Justificó su ausencia diciendo que tenía un resfrío y se siente impactada por el caso.

¿Qué tipo de amenazas recibe? Insultos y llamadas de desconocidos que afectan su paz.

¿Qué relación tuvo Carmen con Santiago Bal? Barbieri estuvo casada con Bal durante 25 años antes de separarse.

[Fuente: Noticias Argentinas]

