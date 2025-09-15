Cande Vetrano regresó a Instagram después de los rumores sobre Andrés Gil y Gimena Accardi

FOTO: Cande Vetrano volvió a las redes sociales tras los rumores de un affaire entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano volvió a publicar en sus redes sociales tras el escándalo que tuvo como protagonista a su pareja Andrés Gil como supuesto tercero en discordia en la relación de sus amigos Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Fiel a su estilo creativo, la actriz publicó unas imágenes coloridas de su vida y de lo que fueron estos días bajo el ojo de la polémica.

La primera imagen es un sticker de ella sobre un video de la ciudad porteña en movimiento, mientras que las demás eran de paisajes y ella posando en lugares con colores similares a los de su atuendo.

En otra de las imágenes del carrete, destaca la foto de su amiga Lali posando divertida en lo que pareciera ser un set de película o el detrás de escena de un show.

En recientes declaraciones con la prensa, Lali calificó a Vetrano como “su hermana” y reveló que estuvo al lado de su amiga haciendo apoyo emocional cuando el escándalo estallaba en los medios.

Casi al final de las fotos, la actriz se mostró abrazando a su pareja en una terraza, demostrando que su relación no se vio afectada por los rumores.