Cambios en "La Voz Argentina": qué pasa este domingo y a qué hora inicia la gala

"La Voz Argentina", el exitoso reality de canto de Telefe con un jurado repleto de estrellas, finalizó con su etapa de “Knockouts" con un arrollador éxito de rating, y se prepara este domingo para su nueva fase de cara a la definición.

Desde hace un tiempo, los fans del programa que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando del reality un día más, ya que ahora el ciclo va de domingo a viernes, con los sábados como único día sin aire.

Sin embargo, desde hace dos domingos introdujo un cambio en el horario por la llegada de "Por el mundo", el ciclo de viajes de Marley. De esta manera, este domingo "La Voz Argentina" irá desde las 22 horas, es decir, 15 minutos más tarde que lo habitual.

En tanto, este domingo dan inicio los “Playoffs”: en esta nueva fase, los once integrantes de un mismo equipo se presentarán en el escenario e interpretarán una canción de forma individual.

La decisión se dividirá en dos partes: el coach elegirá a cinco concursantes para salvar, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos. Los tres artistas más votados de cada Team continuarán en el certamen, mientras que los tres con menos votos quedarán fuera de la competencia.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.