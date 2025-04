Brenda Asnicar cruzó con furia a quienes la critican por su físico

Brenda Asnicar, la reconocida actriz y cantante, realizó un contundente descargo tras un artículo de prensa que insinuaba que ella podría estar enfrentando un trastorno alimenticio, refiriéndose a su "extrema delgadez". En un mensaje compartido a través de sus historias de Instagram, Asnicar expuso su malestar con los medios que han alimentado estas especulaciones.

La nota planteó la pregunta: "¿Está enferma de anorexia?", una afirmación que la protagonista de numerosas producciones rechazó rotundamente. "¿A ustedes les parece? Estoy harta. Desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abuso por parte de algunos medios. Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi exnovio. ¿Y saben qué? Son patéticos. Soy una mujer que trabaja desde los 11 años y todo lo que tengo me lo compré yo", expresó Asnicar, visiblemente afectada por los comentarios que ha tenido que soportar a lo largo de su carrera.

Además, en un segundo mensaje en sus historias, la artista mostró su apoyo a quienes enfrentan desafíos de salud física, afirmando: "Quiero brindarles mi apoyo a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad. Es muy duro. Cuando decidí ser actriz, no sabía que iba a ser víctima de estas injusticias. Nunca me enganché ni nunca hice quilombo porque no soy una persona conflictiva". Su mensaje resuena en un momento donde la presión mediática y de la sociedad sobre la imagen corporal puede ser abrumadora.