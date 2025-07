Beto Casella habló del conflicto en Canal 9: "Hay temas severos"

Beto Casella se enojó con las autoridades de Canal 9 por varios conflictos que lo incomodaron a la hora de salir al aire con "Bendita" todas las noches. Por eso, tomó la determinación de no estar el miércoles ni tampoco el jueves. Este último día, contó con el apoyo de todos sus panelistas y el programa se hizo sin integrantes en el estudio, solo con los informes que ya había preparado previamente la producción.

El problema habría comenzado por las cocheras del canal, que no las cedieron para los trabajadores del programa y que habría molestado porque quedó afuera Rocío Marengo, que está embarazada, y Rodrigo Vagoneta, que siempre llegó cargado con materiales para hacer su show.

Durante su programa en Rock & Pop 95.9 bromeó sobre los malestares de todos los que integran el equipo y aseguró que ya se sintieron mejor, aunque no aclaró si esa noche regresaría a “Bendita”.

"Hay temas severos con el canal", reconoció Casella, en una entrevista con el programa de Georgina Barbarossa, donde detalló que "muchas cosas son de dinero y otras de tratos, que me dan vergüenza".

Sobre su vínculo con los directivos del canal, el conductor aclaró que es nulo: "No tengo relación, nunca tengo relación con los directivos de los canales. No la fomento, no la cultivo, no me invitan a almorzar".

"Gracias a Dios, propuestas tenemos todo el tiempo, de productoras o para ir a otro canal, pero siempre la prioridad es Canal 9 porque fuera de lo que está pasando este año, siempre estuvimos cómodos. Esperemos que no se termine esta buena relación y no empecemos con esta hostilidad que estamos viendo ahora", expresó.

Al ser consultado si siente "un destrato" por parte del canal, Casella le puso humor y dijo: "Y, por eso el dolor de garganta".

Por su parte, Edith Hermida contó que "es la segunda vez que tenemos que tomar una medida así. La primera fue cuando echaron al productor ejecutivo. Pero tengo fe que se va a resolver".