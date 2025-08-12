En vivo

Espectáculos

Benjamín Vicuña, sobre la China Suárez: "Teníamos una relación armónica que se rompió"

El actor habló sobre el conflicto que mantiene con su ex.

12/08/2025 | 12:50Redacción Cadena 3

FOTO: Benjamín Vicuña y la China Suárez

Eugenia "la China" Suárez hizo un posteo muy fuerte contra Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos Magnolia y Amancio, y desde ese momento se cortó todo tipo de comunicación.

Los actores se hablan únicamente mediante abogados y aún no pudieron definir si los menores vivirán en Turquía con la China o en Argentina con Vicuña.

Al ser consultado por la prensa, Vicuña destacó que está feliz de estar pasando tiempo con sus hijos y que espera poder ponerse de acuerdo rápidamente con su ex: "Hermoso el reencuentro con mis hijos, agradezco esa compasión. Estoy en un super buen momento laboral, empezando un proyecto nuevo con gran elenco. estoy con Anita (Espasandín, su novia), estamos muy bien".

"Fueron momentos especiales, no hay nada más que decir. Lo importante se resuelve puertas adentro, son cosas de redes sociales y nunca voy a hablar mal de la mamá de mis hijos", aseguró el actor chileno.

"Hay un tiempo largo separados en donde encontramos una manera armónica de relacionarnos, es una pena, se rompió. Somos todos responsables, no voy a hablar, es un papelón", cerró Vicuña y optó por irse para no seguir respondiendo preguntas sobre su intimidad.

Lectura rápida

¿Qué posteó la China Suárez sobre Benjamín Vicuña?
Hizo un posteo fuerte que afectó su comunicación con Vicuña.

¿Cómo se comunican actualmente?
Se comunican únicamente a través de abogados.

¿Qué dijo Vicuña sobre sus hijos?
Agradeció pasar tiempo con ellos y espera solucionar su situación con la China.

¿Cuál es su postura sobre la relación?
Afirmó que nunca hablará mal de la madre de sus hijos.

¿Qué mencionó sobre su separación?
Reconoció que tenían una relación armónica que se rompió y que hay responsabilidades compartidas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

