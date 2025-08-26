Benjamín Alfonso reveló acoso en la serie "Valeria" y su impacto emocional

Benjamín Alfonso tuvo una propuesta laboral muy importante. Fue convocado para formar parte de la serie española "Valeria", un éxito a nivel mundial. Pero esa experiencia estuvo lejos de ser la gran oportunidad que había soñado.

Según contó en la mesa de Juana Viale, el actor sufrió acoso por parte de una de las actrices del proyecto. Pero al quejarse, lo terminaron echando por considerar que no había demasiada "piel".

“Fue básicamente acoso en mi contra, lamentablemente. Fue muy fuerte. Fue horrible. Me contrataron para hacer una serie. Era uno de los primeros equipos de trabajo en el cual eran todas mujeres, un equipo ultra feminista”, comenzó a contar Benjamín, que participó en el rodaje en el año 2019.

“Durante el rodaje empezaron a pasar un montón de cosas. Grabo la serie entera, echan a la directora en la mitad, empiezan a echar a un montón de gente y las chicas estaban desesperadas y yo les daba tranquilidad. Yo, un argentino, recién llegado a España, decía: ‘Chicas, tranquilas, van a ver que va a andar todo bien. Ustedes tienen que confiar lo que están haciendo bien’, que esto y que lo otro. A todo esto, yo no podía decir nada. Teníamos un contrato de exclusividad y de silencio”, recordó.

“Se la cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se lo cuida. Porque se da por sentado que el hombre tiene que bancar todo. Entonces recibía llamados a altas horas, estaba en pareja, no les importaba. Pero bueno, empezaron a pasar muchas cosas”, reveló el actor.

”Antes, durante, después de las escenas recibía llamados. Y de gente de ahí adentro... Después de haber hecho todo esto y de que hayan autorizado escenas en las cuales yo no me enteraba de que tenía que besar o me tenían que hacer diferentes cosas, después de haberme bancado todo, termino de grabar la serie --que fueron 9 meses de yo haber descartado un montón de proyectos en Argentina-, y me llaman y me dicen: ‘No hay piel entre esta persona -por la cual yo estaba sufriendo acosos-, y vos’. Resulta que la quisieron bajar a ella y ella dijo que el problema era yo y consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron. Me dijeron: ‘Mirá, Benjamín, vamos a rodar todo lo que hiciste de vuelta con otro actor', contó Benjamín Alfonso.

El actor elegido fue Maxi Iglesias, quien alcanzó una altísima fama y popularidad gracias a su personaje en la serie. Pero Benjamín no solo se quedó sin el trabajo, sino que esa situación lo terminó separando de su pareja. Un amigo lo acompañó durante el proceso y después perdió la vida, por lo cual el actor cayó en un pozo de angustia que lo llevó a perder 13 kilos.

“Comencé a tapar emociones que se me empezaron a imprimir en el cuerpo. Dejé de procesar la comida, el mate, bajé 13 kilos. En el medio me agarró la pandemia en España, gastando todo lo que había ganado en euros. Perdí seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja, a mis amigos, me empecé a quedar solo prácticamente. Son cosas que recién ahora las puedo contar. El miércoles tuve una muy buena clase de teatro, que le mando un beso grande a Santi y mi profe y maestro amigo. Y ahí saqué mucho de todo esto, por eso ahora también lo puedo contar tanto”, explicó.