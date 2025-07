Barassi se pronuncia con ironía tras su regreso a la tarde en El Trece

El canal El Trece realizó ajustes en su programación buscando mejorar sus índices de rating, que se encontraban por debajo de las expectativas. La mayoría de las cartas se depositaron en el regreso de Mario Pergolini al prime time, quien estará acompañado de Guido Kaczka, uno de los presentadores más destacados de la cadena.

Como parte de estos cambios, Darío Barassi fue afectado, ya que su programa “Ahora Caigo” ya no se transmitirá en el horario central de la noche, regresando a su franja vespertina a partir de las 18:30.

Tras enterarse de la modificación, Barassi no tardó en expresar su opinión en redes sociales de manera sarcástica. "Cambio de horario para el querido ‘Ahora Caigo’, que se las banca todas. Volvemos a nuestro típico y clásico horario de las 18:30 horas. Yo agradecido siempre del espacio y oportunidad que me brinda El Trece de estar al aire y permitirnos, junto al trabajo de todo el equipo espectacular que somos, entretener un buen rato a todo aquel que elija vernos".

El conductor reflexionó sobre la situación, indicando: "Lógicamente ésta es una decisión que me excede. Si estoy de acuerdo o no, es algo que hablaré con mi mujer clavándome una burga de canje usando un pijama sexy. No es mi tarea definir la programación de un canal. Cierto es que me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual del programa. Fue una apuesta y creo humildemente que ‘Ahora Caigo’ demostró ser un producto de calidad y competitivo, jugó de manera muy digna en el prime y de hecho es siempre el programa más visto del canal".

Barassi continuó diciendo: "Pero apelando a la empatía y al oficio que estos años de laburo me han brindado y agradeciendo la siempre afectuosa amistad y código de Adrián Suar, entiendo, respeto y acepto el pedido de las autoridades del canal, que en el intento de mejorar los números de toda la programación y buscando estrategia competitiva me pidan este cambio. De algún modo es también confiar en este producto y eso si es gratificante. Camiseta puesta una vez más. A jugar a donde me necesiten y a seguir intentando defender y propagar este medio que amo y disfruto tanto, dejando en cada programa cabeza, alma, voz e ingenio con el único objetivo de entretener a quien sea que lo esté mirando. Qué lindo q es hacer tele. Qué lindo equipo es ‘Ahora Caigo’".

Finalizó su descargo con humor, afirmando: "Mi peso en gracias siempre al público… Sigamos riéndonos un rato y pensándola bien, que en definitiva de esto se trata la vida. Gorda, andá pidiendo burgas que esta noche hago catarsis jajajaja. La mejor siempre y que la nueva noche del 13 la explote toda. Que viva la tele bebés".