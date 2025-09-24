En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Baja de Marina Calabró en Polémica en el Bar: Conocé a su reemplazo inmediato

La salida de Marina Calabró del programa de América TV fue confirmada por Sofía Ubeda, quien también reveló que Silvina Escudero asumirá su rol a partir de la próxima semana, tras una breve ausencia por salud.

24/09/2025 | 11:16Redacción Cadena 3

FOTO: Polémica en el bar: se bajó Marina Calabró y ya tiene reemplazo

El duro arranque de “Polémica en el bar”, con la conducción de Mariano Iúdica, ya tuvo su primera baja de su larga lista de panelistas. Se trató de la periodista Marina Calabró, quien no quedó conforme con el cambio de horario y dio un paso al costado del proyecto.

La periodista Sofía Ubeda reveló el nombre de quien sería la encargada de reemplazar a la conductora: la modelo Silvina Escudero.

A través de un tuit en X, Ubeda mencionó que fue Escudero quien le confirmó su presencia en el programa, pero por cuestiones médicas no pudo asistir la noche del martes: “Silvina Escudero estará en el lugar de Marina Calabró en Polémica en el Bar a partir de la semana que viene. ‘Sabes q no me recupere para hoy, estoy mega engripada así q voy la semana q viene’, me contestó la modelo. A partir del lunes se incorporará al panel”.

Por su parte, Silvina posteó una historia en su cuenta de Instagram adelantando que en los próximos días se reincorporará al nuevo ciclo de América TV: "Detesto estar en reposo, hablo bajito porque me pica la garganta. Hoy tenía que ir a Polémica en el bar... Estoy con nebulizaciones, caramelos y té con miel".

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Polémica en el Bar? La periodista Marina Calabró dejó su lugar en el programa por descontento con el horario.

¿Quién reemplazará a Calabró? Silvina Escudero asumirá el rol de Calabró a partir de la próxima semana.

¿Qué dijo Sofía Ubeda? Reveló la información sobre la salida de Calabró y la llegada de Escudero a través de un tuit.

¿Por qué no estuvo Escudero inicialmente? Silvina no pudo asistir debido a problemas de salud, ya que se encontraba engripada.

¿Cuándo se reincorpora Silvina Escudero? La modelo se incorporará al panel de Polémica en el Bar el próximo lunes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho