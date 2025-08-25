FOTO: Bad Bunny y Belinda protagonizaron un sensual baile en el escenario

Bad Bunny se encontró realizando una serie de conciertos en Puerto Rico, su ciudad natal, lleno de estrellas invitadas y una gran puesta en escena. En uno de sus últimos shows, el artista le dedicó un tema a la cantante mexicana Belinda y ambos protagonizaron un picante momento en el escenario.

Mientras entonaba la canción Perro Negro, el puertorriqueño se acercó a su audiencia VIP donde se encontraba la mexicana disfrutando del show. Fue allí cuando se posicionó frente a ella y le cantó parte de la letra donde es mencionada.

“Tú tiene' cara que tiene' la pussy linda. Que lo' dejas loco', enchulao', como Belinda. Menéame la' chapa' hasta que me rinda. Un hijo en la disco, vo'a dejarte encinta”, indicó la letra del cantante.

Al compás de la canción, los músicos bailaron pegados mientras la audiencia estallaba en gritos por el crossover.