Bad Bunny y Belinda protagonizaron un sensual baile en el escenario
El artista le cantó "Perro negro" a la estrella mexicana, donde la menciona en la letra.
25/08/2025 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: Bad Bunny y Belinda protagonizaron un sensual baile en el escenario
Bad Bunny se encontró realizando una serie de conciertos en Puerto Rico, su ciudad natal, lleno de estrellas invitadas y una gran puesta en escena. En uno de sus últimos shows, el artista le dedicó un tema a la cantante mexicana Belinda y ambos protagonizaron un picante momento en el escenario.
Mientras entonaba la canción Perro Negro, el puertorriqueño se acercó a su audiencia VIP donde se encontraba la mexicana disfrutando del show. Fue allí cuando se posicionó frente a ella y le cantó parte de la letra donde es mencionada.
“Tú tiene' cara que tiene' la pussy linda. Que lo' dejas loco', enchulao', como Belinda. Menéame la' chapa' hasta que me rinda. Un hijo en la disco, vo'a dejarte encinta”, indicó la letra del cantante.
Al compás de la canción, los músicos bailaron pegados mientras la audiencia estallaba en gritos por el crossover.
Lectura rápida
¿Quiénes protagonizaron un baile en el escenario?
Bad Bunny y Belinda protagonizaron un sensual baile.
¿Qué canción interpretó Bad Bunny?
El artista interpretó la canción Perro Negro.
¿Dónde tuvo lugar el evento?
En Puerto Rico, ciudad natal de Bad Bunny.
¿Qué parte de la letra menciona a Belinda?
Parte de la letra dice: "Tú tiene' cara que tiene' la pussy linda... como Belinda".
¿Cómo reaccionó la audiencia?
La audiencia estalló en gritos durante el apasionante momento.
[Fuente: Noticias Argentinas]