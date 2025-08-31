Axel estaría decidido a convertirse en sacerdote: “Recibí un mensaje divino”

El cantante Axel estaría atravesando una transformación personal tan profunda que lo llevaría a dejar los escenarios para entregarse por completo a la vida religiosa.

La noticia la dio el cronista Oliver Quiroz en Infama (América TV), quien aseguró que el artista de 48 años, padre de cuatro hijas y con una extensa trayectoria musical, estaría decidido a convertirse en sacerdote. “Él dice que recibió un mensaje divino y que se va a entregar a Dios”, comentó el periodista, al hablar sobre la fuerte búsqueda espiritual que atraviesa el intérprete de Celebra la vida.

En el ciclo conducido por Marcela Tauro también se mostró un fragmento de la entrevista que Axel brindó al canal de streaming Lapré, donde habló abiertamente de su vínculo con la fe. Allí confesó que, incluso desde niño, la religión fue parte de su vida, ya que fue monaguillo y creció con una fuerte conexión con la espiritualidad. "Creo que lo voy a hacer", dijo sobre la posibilidad de consagrarse.

Axel no ocultó su profunda creencia en Dios y su convencimiento de que muchas de sus canciones más populares surgieron como instrumentos de algo mayor. “Dios me dio la gracia de tener canciones que calaron fuerte”, sostuvo.

Mientras tanto, la revelación generó opiniones divididas. Incluso en el mismo programa, Marcela Tauro se mostró escéptica ante la posibilidad. “No creo. Para mí no recibió el mensaje”, lanzó la periodista.