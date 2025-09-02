Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento

FOTO: ¿Se casa o no se casa?: Tini Stoessel disfruta de los días de playa junto a Rodrigo de Paul

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaría atravesando un leve bache luego de que el abogado Mauricio D'Alessandro revelara que la pareja habría cancelado su lujoso casamiento.

Cuando el panel del programa de Mariana Fabbiani hablaba sobre el supuesto acuerdo prenupcial que estaban preparando los letrados de la cantante y el futbolista. Fue allí cuando D'Alessandro lanzó un filoso comentario.

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para “DDM”, reveló.

“Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento, pero no se casan firmando?”, consultó su compañero.

Tajante, el abogado ratificó que “no habrá firma”, pero dio a conocer otra teoría: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta.”

De esta forma, quizás la pareja estaría hablando de una ceremonia simbólica.