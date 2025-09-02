En vivo

Espectáculos

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul suspendieron su casamiento

El abogado Mauricio D'Alessandro dio a conocer una nueva teoría sobre la relación del momento.

02/09/2025 | 17:58Redacción Cadena 3

FOTO: ¿Se casa o no se casa?: Tini Stoessel disfruta de los días de playa junto a Rodrigo de Paul

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul estaría atravesando un leve bache luego de que el abogado Mauricio D'Alessandro revelara que la pareja habría cancelado su lujoso casamiento.

Cuando el panel del programa de Mariana Fabbiani hablaba sobre el supuesto acuerdo prenupcial que estaban preparando los letrados de la cantante y el futbolista. Fue allí cuando D'Alessandro lanzó un filoso comentario. 

“No hay prenupcial, no se van a casar. Bombazo para “DDM”, reveló. 

“Si lo tiró debe ser que lo sabe de buena fuente. ¿Por qué no se van a casar? Por ahí hacen una fiesta de casamiento, pero no se casan firmando?”, consultó su compañero.

Tajante, el abogado ratificó que “no habrá firma”, pero dio a conocer otra teoría: “Lo que sí sé es que sí hay vestidos, pero no los vestidos que se dicen. Y hay un plan, hay una fiesta.”

De esta forma, quizás la pareja estaría hablando de una ceremonia simbólica.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el casamiento de Tini y Rodrigo? Se anunció que la pareja habría cancelado su lujoso casamiento.

¿Quién reveló esta información? La información fue difundida por el abogado Mauricio D'Alessandro.

¿En qué programa se dio a conocer esta noticia? La noticia se discutió en el programa de Mariana Fabbiani.

¿Por qué no se casan? D'Alessandro aseguró que “no habrá firma” para el casamiento.

¿Habrá algún tipo de celebración? Podría haber una fiesta simbólica según la nueva teoría de D'Alessandro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

