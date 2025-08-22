Tini Stoessel se sinceró sobre su deseo de formar una familia con Rodrigo de Paul

FOTO: ¿Se casa o no se casa?: Tini Stoessel disfruta de los días de playa junto a Rodrigo de Paul

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se encontró más consolidada que nunca, con un reciente compromiso, un casamiento en puerta y la idea de formar una familia en un futuro próximo.

En medio de una rueda de prensa por el estreno de su serie Quebranto (Disney Plus), la artista se sinceró sobre su deseo de ser madre y fundar una familia.

“Me encantaría ser mamá, toda mi vida, siempre dije que me encantaría tener esa posibilidad y esa oportunidad”, reconoció. “Un momento de mi vida como que se me apagó, pero no por algo malo. La realidad es que este año como que volvió a florecer algo en mí y lo tengo representado y me encantaría”.

En otras declaraciones con Sofi Kotler para Telenoche, Tini habló sobre cómo criaría a sus hijos: “Intento tener ciertos valores claros, pero también creo que voy a dejarme ser e intentar fluir con esa nueva vida”.

Además, aclaró que le gustaría formar una familia en Argentina: “Yo amo vivir acá y de hecho me estoy haciendo mi primera casa. Estoy muy emocionada porque siento que voy a ver crecer a mis hijos. Es mi país, es mi casa, tengo a mis amigos y a mi familia”.