En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

"Aprendé a robar": Homero Pettinato detalló el hecho de inseguridad que sufrió

Al humorista le rompieron el vidrio del auto para hurtarle algunos objetos, pero para su fortuna, no se llevaron los de mayor valor.

10/08/2025 | 18:16Redacción Cadena 3

FOTO: La palabra de Homero Pettinato

Luego de ser noticia por su separación de Sofi Gonet, Homero Pettinato fue víctima de un hurto que, según el mismo relato, terminó siendo apenas un disgusto, ya que los ladrones no se llevaron varias cosas de valor.

El conductor y humorista grabó un video para mostrar el robo en su auto que sufrió en algún momento de la madrugada del domingo. En las imágenes se observa que le rompieron un vidrio para sustraerle pertenencias del interior del vehículo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Me rompieron la ventana para robarme y me sacaron una estufa bajo consumo. No se llevaron una campera que estaba acá que es espectacular”, arrancó Pettinato, mostrando la situación del auto en la parte trasera.

Sin embargo, en la perta de adelante del vehículo había cosas de más valor que los ladrones no hurtaron. “Pero miren: no se llevaron estos dos lentes que valen 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Bleu Chanel”, celebró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Amigo, ¡aprendé a robar! Me pone mal”, dijo Homero con ironía en el cierre del video.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a Homero Pettinato? Fue víctima de un robo en su auto.

¿Cuándo ocurrió el robo? En la madrugada del domingo.

¿Qué sustrajeron los ladrones? Robaron una estufa bajo consumo.

¿Qué objetos de valor no se llevaron? Dos lentes, una Nintendo Switch 2 y un Bleu Chanel.

¿Cómo reaccionó Pettinato ante el robo? Lo tomó con ironía y realizó un comentario al respecto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho