Espectáculos

Ángel de Brito, lapidario con María Fernanda Callejón: “Todos tienen malos recuerdos de ella”

El conductor de LAM habló en Infama y fue implacable con la actriz, a quien acusó de maltratar noteros y ser una mala compañera.

17/08/2025 | 19:58Redacción Cadena 3

FOTO: Ángel de Brito, lapidario con María Fernanda Callejón: “Todos tienen malos recuerdos de ella”

Ángel de Brito volvió a encender la polémica con declaraciones explosivas en Infama, donde apuntó duramente contra la actriz María Fernanda Callejón, dejando en claro que la relación entre ambos está completamente rota.

“Maltrató a todos los noteros de toda la televisión, tiene un problema con los periodistas porque no se banca las preguntas”, disparó el conductor por las recientes actitudes de Callejón con la prensa.

De Brito fue aún más contundente al repasar su experiencia personal y profesional con la actriz. “Me pareció una ingrata, es mala compañera, de todos los programas se fue mal. No me sorprende nada de esta mina. Todos tienen malos recuerdos de ella, por algo es”, aseguró.

Finalmente, reveló que decidió cortar toda comunicación tanto con Callejón como con su hermana, Sandra Callejón. “Ahora tengo bloqueada a la hermana y a ella porque son dos pesadas que siempre tienen algo para reclamar. Las limpié de mi WhatsApp”, reveló el conductor.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Ángel de Brito sobre María Fernanda Callejón? Dijo que maltrata a los noteros y que es una mala compañera.

¿Cuál es la relación actual entre ellos? De Brito declaró que la relación está completamente rota.

¿Qué experiencias compartió de Brito sobre Callejón? Comentó que todos tienen malos recuerdos de ella y que se fue mal de todos los programas.

¿Quién más fue mencionado por De Brito? La hermana de María Fernanda, Sandra Callejón, fue mencionada como parte de su decisión de cortar la comunicación.

¿Qué decisión tomó de Brito respecto a las hermanas Callejón? Reveló que las bloqueó de su WhatsApp.

[Fuente: Noticias Argentinas]

