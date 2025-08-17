Ángel de Brito, lapidario con María Fernanda Callejón: “Todos tienen malos recuerdos de ella”

Ángel de Brito volvió a encender la polémica con declaraciones explosivas en Infama, donde apuntó duramente contra la actriz María Fernanda Callejón, dejando en claro que la relación entre ambos está completamente rota.

“Maltrató a todos los noteros de toda la televisión, tiene un problema con los periodistas porque no se banca las preguntas”, disparó el conductor por las recientes actitudes de Callejón con la prensa.

De Brito fue aún más contundente al repasar su experiencia personal y profesional con la actriz. “Me pareció una ingrata, es mala compañera, de todos los programas se fue mal. No me sorprende nada de esta mina. Todos tienen malos recuerdos de ella, por algo es”, aseguró.

Finalmente, reveló que decidió cortar toda comunicación tanto con Callejón como con su hermana, Sandra Callejón. “Ahora tengo bloqueada a la hermana y a ella porque son dos pesadas que siempre tienen algo para reclamar. Las limpié de mi WhatsApp”, reveló el conductor.