Alex Caniggia y Melody Luz: infidelidades, celos y una inesperada reconciliación

Alex Caniggia generó revuelo en sus redes sociales al anunciar que había reconciliado su relación con Melody Luz, la bailarina madre de su hija Venezia.

"Las únicas mujeres de mi vida, ellas y nadie más. Mi familia, lo más importante que tengo. Mi mujer y mi hija son mi hogar, mi fuerza y mi razón de todo", expresó el famoso en un mensaje dedicado a Melody.

"Así nos despertamos, buen día. Las únicas mujeres de mi vida, las amo", agregó en una publicación junto a la bailarina y su pequeña.

Aunque hasta hace una semana, Melody mantenía una relación con el chef Santiago del Azar, decidió dejarlo tras una reacción celosa que no le agradó. Sin embargo, esos celos parecieron tener fundamento, ya que durante un encuentro con Caniggia, ella optó por retomar la relación con su ex.

"Todos nos equivocamos, me incluyo. Y todos somos cornudos, me incluyo", comentó la bailarina en sus redes sociales, lanzando una interrogante a sus seguidores sobre si debía perdonar a Alex. "Igual vos seguís en capilla porque sos un hijo de puta", expresó, a lo que él replicó: "No digas eso, te amo, sos la mujer de mi vida, por vos mato, ¿tenemos otro hijo?".