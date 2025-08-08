Adrián Suar habla sobre su papel en la televisión y su relación con Rocío Robles

FOTO: “La gente se ofende”: Adrián Suar entre su rol directivo y el romance con Rocío Robles

Adrián Suar sostuvo que, tras decisiones laborales que él pudo tomar, “la gente se ofende” y, en cuanto a su noviazgo con Rocío Robles, aunque intentó mantenerse al márgen, terminó por explicar su enamoramiento.

“Generalmente, cuando se levanta un programa no le gusta a nadie. He tenido otros programas que se levantaron”, inició Suar y especificó sobre el ciclo de Viviana Canosa: “Éste no funcionó mal, sino que se le vencía el contrato en julio y queríamos cambiar”.

“Hace más de 20 años que soy el director de programación del canal y siempre me pasa que cuando se termina un programa, la gente se resiente un poco, es normal y lo entiendo porque me pasaría a mí estando del otro lado”, añadió.

Al ser consultado por su relación con Rocío Robles, Suar sostuvo que “está muy bien”, al tiempo que se jactó de estar enamorado “de la vida”. La respuesta coincidió con la de su compañera quien esquivó el término “enamoramiento”, pero sí confirmó que están “saliendo”.

Respecto al late night conducido por Mario Pergolini, señaló que lo vé “bárbaro” y desmintió que el rating no fuera el esperado: “Es falso, el número a esa hora (...) son horarios que (...)”.