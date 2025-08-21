ADEPA repudió la agresión del sindicalista Marcelo Peretta al periodista Eduardo Feinmann

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que repudió enérgicamente la agresión sufrida por el periodista Eduardo Feinmann por parte del sindicalista Marcelo Peretta en la puerta de los estudios de Radio Mitre.

Según supo Noticias Argentinas, el comunicado de la entidad detalló que Peretta agredió verbal y físicamente a Feinmann mientras el periodista intentaba subirse a su automóvil, en un hecho que calificaron de grave intolerancia contra la libertad de expresión.

El respeto al trabajo periodístico

En su mensaje, la principal entidad que agrupa a los medios del país hizo un llamado a todos los actores sociales y políticos a respetar la labor de la prensa como un pilar fundamental del sistema democrático.

Llamado a la sociedad: ADEPA reafirmó la necesidad de que "todos los actores de la sociedad argentina... respeten el trabajo periodístico".

El periodismo como institución: Calificó a la labor de la prensa como un "componente indiscutido de las instituciones de la República".

Contra la intolerancia: La entidad advirtió que "las agresiones y la intolerancia van en sentido contrario al que debemos transitar para el afianzamiento del sistema democrático".

El comunicado de ADEPA se sumó al amplio rechazo que generó el ataque del secretario general del sindicato de Farmacéuticos contra el conductor radial.