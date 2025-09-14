Accidente de Thiago Medina: su estado de salud sigue siendo grave
El parte médico del ex Gran Hermano indicó que fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva.
14/09/2025 | 09:26Redacción Cadena 3
FOTO: Foto: Redes Sociales, @thi4go_km.
El estado de salud del exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, es gravísimo tras el accidente de moto que sufrió este viernes por la noche en Francisco Álvarez.
En las últimas horas se conoció un video de una cámara de seguridad que registró la secuencia del choque, mientras que el parte médico confirmó la gravedad de sus heridas: fue intervenido quirúrgicamente, le extirparon el bazo y permanece en terapia intensiva con respiración asistida.
Accidente. El llanto de Daniela Celis y “Camilota” tras visitar a Thiago en el hospital
Thiago Medina, de 22 años, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva y con respirador tras un grave accidente de tránsito en Francisco Álvarez. Su familia vive momentos de angustia.
El siniestro ocurrió a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Según se supo, Medina, quien circulaba en su moto en sentido a General Rodríguez, embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba el casco puesto.
Allí, el cuadro que presentaba obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. El parte médico es alarmante:
Le extirparon el bazo.
Sufrió la fractura de varias costillas.
Tiene afectados los pulmones, los riñones y el hígado.
Actualmente, el joven de 21 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es reservado.
Su expareja y madre de sus dos hijas gemelas, Daniela Celis, se encuentra en el hospital junto a la familia de Thiago y ha pedido cadenas de oración. En sus redes, destacó un dato que pudo haberle salvado la vida: "Gracias a Dios tenía el casco puesto".
[Fuente: Noticias Argentinas]