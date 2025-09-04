FOTO: Los apellidos más comunes en Argentina: un reflejo de la historia de inmigrantes.

Por Federico Albarenque

Hoy celebramos el Día del Inmigrante, una fecha que nos invita a reflexionar sobre nuestras raíces y la diversidad cultural que conforma Argentina. La historia de los apellidos en nuestro país es un reflejo directo de esta herencia inmigrante.

Cuando analizamos los apellidos más comunes en Argentina, encontramos que muchos de ellos provienen de Europa. Según datos del RENAPER, el apellido González lidera el ranking, siendo el más frecuente en el 50% de las jurisdicciones del país. Esto significa que en la mitad de las provincias, hay más personas con este apellido que con cualquier otro.

Es interesante notar que casi el 80% de la población argentina comparte su apellido con al menos 500 personas. Esto muestra un fenómeno social donde la identidad se entrelaza con la historia familiar. Por ejemplo, el apellido González, que tiene 655,218 registros, supera la población de varias provincias argentinas.

Otros apellidos que se encuentran entre los más comunes son Rodríguez, con 547,343 registros, Fernández con 465,407, y López con 449,000. Todos estos apellidos no solo representan una gran parte de la población, sino que también nos cuentan historias sobre oficios, lugares y tradiciones.

La lógica detrás de los apellidos es fascinante. Muchos derivan de nombres propios con el sufijo “-ez”, que indica "hijo de". Así, González significa "hijo de Gonzalo", y Fernández significa "hijo de Fernando". Esta estructura se repite en otros idiomas, como el inglés, donde los apellidos también derivan de oficios o nombres.

En conclusión, el Día del Inmigrante nos recuerda que cada apellido que llevamos es una parte de nuestra historia colectiva. Al celebrar la diversidad de apellidos en Argentina, celebramos también la riqueza cultural que estos representan y la historia de aquellos que vinieron a construir este país.

Los 40 apellidos más comunes en Argentina

González (655.218)

Rodríguez (547.343)

Gómez (497.053)

Fernández (465.407)

López (449.829)

Díaz (401.313)

Martínez (385.504)

Pérez (334.129)

García (323.235)

Sánchez (311.231)

Romero (299.107)

Sosa (218.705)

Torres (194.908)

Álvarez (194.872)

Ruiz (189.422)

Ramírez (180.936)

Flores (167.319)

Benítez (162.592)

Acosta (159.787)

Medina (157.080)

Herrera (151.003)

Suárez (148.801)

Aguirre (147.459)

Giménez (145.819)

Gutierrez (144.911)

Pereyra (143.028)

Rojas (141.488)

Molina (137.748)

Castro (132.659)

Ortiz (126.041)

Silva (123.680)

Nuñez (120.975)

Luna (120.597)

Juárez (117.821)

Cabrera (115.042)

Ríos (114.991)

Morales (112.366)

Godoy (111.711)

Moreno (109.524)

Ferreyra (109.120)

Domínguez (108.883).

Para conocer cuáles son los demás apellidos más comunes en Argentina, podés verlo acá.