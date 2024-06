La desocupación entre los menores de 30 años duplica al desempleo en general

Federico Albarenque

Los datos del INDEC reflejan una preocupante realidad que nos afecta a todos: la desocupación entre los menores de 30 años, que duplica el desempleo general. Hace días se conoció el aumento de la tasa de desocupación en términos generales al 7,7%, peor que el 6,9% registrado en el periodo anterior. Pero es aún más alarmante cuando miramos a los jóvenes entre 15 y 30 años: su tasa de desempleo es cercana al 17,3%, más del doble del índice general.

Desglosando estos datos por género vemos una situación aún más crítica. Los hombres menores de 30 años registran un desempleo del 14,1%, prácticamente el doble. Pero las mujeres son las más afectadas, con una tasa cercana al 18%. Y si nos centramos en las mujeres entre los 14 y los 29 años la cifra asciende hasta un escalofriante 34%.

Por supuesto que esta tendencia se reduce a medida que aumenta la edad, pero no deja de ser muy preocupante.

Estas cifras nos llevan a plantearnos algunas interrogantes. ¿Por qué existe esta disparidad? ¿Acaso hay desconfianza hacia los jóvenes o son ellos quienes tienen mayores exigencias laborales?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La realidad es que ya no estamos en tiempos donde uno se ata a un trabajo para toda la vida como lo hacían nuestras generaciones anteriores. Los jóvenes tienen distintos objetivos y expectativas laborales y eso está cambiando las dinámicas.

Pero surge otra pregunta: ¿Deben los más veteranos adaptarse a estos nuevos jóvenes o son los jóvenes quienes deben adaptarse a las dinámicas laborales existentes? O quizás, ¿debería ser un esfuerzo conjunto? La forma de trabajar ha cambiado, especialmente con la pandemia en el medio. Ambas partes tienen que aprender y adaptarse.

Es importante entender que el desempleo mide a personas que están buscando trabajo y no lo consiguen. No incluye a aquellos que no trabajan porque no quieren, o porque estudian, o por otras razones.

Finalmente, aparece una preocupación adicional: muchos empleadores argumentan falta de experiencia para no contratar a jóvenes. Pero si nunca les damos un empleo, ¿cómo van a ganar esa experiencia? Es un círculo vicioso del que hay que salir si queremos darle oportunidades reales a los jóvenes.