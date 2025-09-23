En Rosario, caen los matrimonios, pero aumentan uniones entre mayores y parejas del mismo sexo

Por Federico Albarenque

En 2024, Rosario celebró 3.208 matrimonios, lo que representó una disminución del 7% en comparación con el año anterior, según el último informe de la Dirección General de Estadística Municipal.

La tasa de nupcialidad se ubicó en 3,1 por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas de la última década. Este estudio evidenció que el matrimonio se postergó en los últimos años: los varones retrasaron su decisión casi cinco años y las mujeres cuatro.

La franja etaria más frecuente para contraer matrimonio fue la de 30 a 39 años, que concentró el 25% de los enlaces. Sin embargo, se observó un fenómeno en crecimiento: el 12,5% de las uniones incluyó al menos a una persona de 60 años o más.

Los meses más elegidos para casarse fueron octubre y noviembre. En noviembre se registraron 417 matrimonios, mientras que octubre tuvo 360, lo que representó un aumento del 15,4% respecto al promedio histórico para ese mes.

En cuanto al estado civil y extremos de edad, casi siete de cada diez matrimonios (69,7%) fueron entre personas solteras. El resto se distribuyó entre divorciados y viudos. Aunque la mayoría contrajo matrimonio entre los 30 y los 39 años, también hubo quienes lo hicieron entre los 15 y 19 (1,6%) y parejas en las que ambos tenían más de 60 (5,7%).

El matrimonio igualitario continuó en alza: en 2024, el 3,4% de las uniones correspondió a matrimonios igualitarios, con la misma proporción de enlaces entre varón-varón y mujer-mujer (1,7% cada uno). Esta tendencia mostró un leve pero sostenido crecimiento desde 2018.

Cabe señalar que, durante el año pasado, también volvió el programa "Casate con tu ciudad como testigo", que propone ceremonias en espacios públicos icónicos de Rosario como el Rosedal, el Pasaje Juramento y la Glorieta del Parque Alem. Desde su relanzamiento, ya participaron más de 100 parejas.