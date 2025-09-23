En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Opinión

En Rosario, caen los matrimonios, pero aumentan uniones entre mayores y parejas del mismo sexo

La ciudad registró 3.208 matrimonios, un 7% menos que el año anterior. Aumentaron las uniones de adultos mayores y el matrimonio igualitario alcanzó el 3,4% de los vínculos.

23/09/2025 | 12:21Redacción Cadena 3

FOTO: Caen los matrimonios en Rosario. (Foto: ilustrativa)

  1.

    Audio. Disminuyen los matrimonios en Rosario, pero crecen entre adultos mayores y parejas del mismo sexo

    Siempre Juntos

    Episodios

Federico Albarenque Por Federico Albarenque

En 2024, Rosario celebró 3.208 matrimonios, lo que representó una disminución del 7% en comparación con el año anterior, según el último informe de la Dirección General de Estadística Municipal. 

La tasa de nupcialidad se ubicó en 3,1 por cada 1.000 habitantes, una de las más bajas de la última década. Este estudio evidenció que el matrimonio se postergó en los últimos años: los varones retrasaron su decisión casi cinco años y las mujeres cuatro.

La franja etaria más frecuente para contraer matrimonio fue la de 30 a 39 años, que concentró el 25% de los enlaces. Sin embargo, se observó un fenómeno en crecimiento: el 12,5% de las uniones incluyó al menos a una persona de 60 años o más.

Los meses más elegidos para casarse fueron octubre y noviembre. En noviembre se registraron 417 matrimonios, mientras que octubre tuvo 360, lo que representó un aumento del 15,4% respecto al promedio histórico para ese mes. 

En cuanto al estado civil y extremos de edad, casi siete de cada diez matrimonios (69,7%) fueron entre personas solteras. El resto se distribuyó entre divorciados y viudos. Aunque la mayoría contrajo matrimonio entre los 30 y los 39 años, también hubo quienes lo hicieron entre los 15 y 19 (1,6%) y parejas en las que ambos tenían más de 60 (5,7%).

El matrimonio igualitario continuó en alza: en 2024, el 3,4% de las uniones correspondió a matrimonios igualitarios, con la misma proporción de enlaces entre varón-varón y mujer-mujer (1,7% cada uno). Esta tendencia mostró un leve pero sostenido crecimiento desde 2018.

Cabe señalar que, durante el año pasado, también volvió el programa "Casate con tu ciudad como testigo", que propone ceremonias en espacios públicos icónicos de Rosario como el Rosedal, el Pasaje Juramento y la Glorieta del Parque Alem. Desde su relanzamiento, ya participaron más de 100 parejas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho