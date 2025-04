Crecieron las ventas de carne, vino y yerba en el primer bimestre del año

Por Federico Albarenque

En un contexto de retracción generalizada del consumo, marcada por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, un dato que llamó la atención fue que las ventas de carne, vino y yerba mate crecieron en el primer bimestre del año, según relevamientos de distintas cámaras e institutos.

Mientras la mayoría de los productos reflejaron caídas, estos tres íconos de la dieta y la cultura nacional parecen ser los "no negociables" para los argentinos, incluso en tiempos de ajuste económico.

La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes reportó un repunte interanual del 13,1% en el consumo de carne, un dato significativo si se considera que viene de un piso muy bajo en 2024, tras la inflación del 25% en diciembre de 2023 y del 12% en enero de 2024, que golpearon duramente el bolsillo.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura, por su parte, registró un aumento del 8,1% en el consumo interno de vino, un crecimiento que podría estar vinculado al fuerte incremento en el precio de la cerveza, su competidor indirecto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, el Instituto Nacional de la Yerba Mate indicó un alza del 3,5%, con un movimiento de 43.150.000 kilos entre enero y febrero, frente a los 41.688.000 del mismo período del año pasado.

Estos números contrastan con los informes de Fedecom y CAME, que muestran una baja general del consumo, y con el dato del Centro de Almaceneros de Córdoba, que estimó una inflación del 2,7% en marzo acompañada de una contracción en las ventas.

Argentina sigue siendo el país con mayor consumo de carne per cápita en el mundo, aunque con cifras más bajas que en décadas pasadas. La yerba mate, inseparable del ritual diario, y el vino, que además está barato en términos relativos, completan este trío de preferencias que resisten el ajuste.

El fenómeno no pasa desapercibido: mientras los salarios no logran equiparar la suba de precios y el poder adquisitivo se erosiona, los argentinos parecen priorizar estos "no negociables" como un refugio ante la crisis.

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Insólito. Argentina importará asado barato desde Brasil Supermercados traerán asado brasileño a $9.000 el kilo, desafiando la tradición local. En medio de un debate cambiario y precios en alza, el corte vecino llega primero a la Patagonia y tienta al AMBA.

/Fin Código Embebido/