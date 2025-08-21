Casi la mitad de las mujeres de entre 25 y 44 años estarán solteras en 2030

FOTO: Casi la mitad de las mujeres entre 25 y 44 años estarán solteras en 2030.

Por Federico Albarenque

Un estudio de Morgan Stanley predice que para el año 2030, casi la mitad de las mujeres entre 25 y 44 años estarán solteras. Este informe señala un cambio significativo en la demografía y los hábitos de consumo.

Según el informe, la proporción de mujeres solteras de la edad señalada crecerá del 41% en 2018 al 45% en 2030. Los principales factores detrás de esta tendencia incluyen el matrimonio postergado y la maternidad retrasada.

El matrimonio se celebra más tarde, y muchas mujeres eligen no casarse, a medida que priorizan su carrera y estabilidad profesional. Además, el cambio cultural ha permitido que ser soltera sea visto como una decisión sumamente válida y respetada, abandonando el estigma que antes se asociaba con este estado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La búsqueda de la independencia económica es otra razón clave. Las mujeres solteras ahora invierten en bienestar, turismo y productos de lujo, destinando su ingreso hacia experiencias personales en vez de gastos familiares.

El informe también destaca que las empresas y gobiernos deben adaptar sus políticas de salud y vivienda a este nuevo escenario. Con menos matrimonios y menores tasas de natalidad, se anticipa un ajuste en la oferta de servicios y productos dirigidos a este nuevo perfil de consumidor.

Finalmente, aunque aumente el número de mujeres solteras, este cambio social también implica que habrá un número similar de hombres solteros, lo que podría plantear nuevas dinámicas en las relaciones personales y familiares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/