El comercio electrónico en Argentina alcanza el 15% del total de las compras

Por Federico Albarenque

El comercio electrónico en Argentina se establece como un canal de venta relevante, alcanzando el 15% del total de las compras. Esta cifra implica que casi una de cada siete adquisiciones se realiza de manera electrónica.

El gran impulso al e-commerce ocurrió durante la pandemia. El crecimiento es notable, con ventas que en 2024 representaron 22 billones de pesos, lo que significa un aumento del 181% en comparación con 2023, descontando la inflación.

Además, más del 75% de los paquetes se entregan en menos de 48 horas, lo que refleja avances significativos en la logística.

Se estima que seis de cada diez consumidores realizan al menos una compra en línea cada mes.

Los comercios se ven obligados a adaptarse, destinando más recursos a lo online que a lo presencial. Esto permite que incluso pequeños negocios de un lugar compitan con otros a nivel nacional, ampliando las opciones para los consumidores.

La tendencia indica que cada vez más negocios se integran al comercio electrónico, ajustándose a las nuevas demandas del mercado y ofreciendo un sinfín de alternativas a los compradores en la era digital.