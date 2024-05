Avanza la prohibición de "naranjitas" en Córdoba

Federico Albarenque

Me gustaría abordar un tema que se discutió ampliamente en Informados al Regreso: el controvertido proyecto de ley para prohibir los naranjistas en Córdoba. Esta propuesta surge tras la desafortunada experiencia de una vecina de Colonia Tirolesa, quien al regresar a su vehículo después de una cita médica en la ciudad descubrió que tanto su coche como el naranjita a quien había pagado por cuidarlo habían desaparecido.

El legislador Gregorio Hernández Maqueda ha propuesto eliminar los naranjitas y digitalizar el cobro del estacionamiento medido. Pero esto nos lleva a preguntarnos: ¿Es realmente necesario tener estacionamiento medido? ¿Debería ser administrado por el municipio, concesionado a cooperativas como ocurre en Córdoba o privatizado? Las respuestas varían según la ciudad y las circunstancias.

Hemos visto cómo algunas ciudades han prohibido el estacionamiento medido, mientras que otras lo han digitalizado mediante aplicaciones. Y hay lugares donde ni siquiera se cobra por ello. Sin embargo, en Mendoza lograron erradicar casi completamente los naranjitas, excepto durante eventos esporádicos.

Pero además del problema diario del estacionamiento público en las calles del centro, también debemos considerar otra problemática derivada: los espectáculos deportivos y artísticos con límites ambiguos sobre dónde se cobra el estacionamiento y cuánto se debe pagar. Parece que cuanto más caro es el espectáculo, más caro es el estacionamiento.

¿Qué propone exactamente Gregorio Hernández Maqueda? Propone modificar el artículo 60 de la ley 10.326 para prohibir el servicio de cuidadores de vehículos en la vía pública a quienes no sean funcionarios designados para dicha tarea. Además, propone sanciones para aquellos que exijan retribución económica por permitir el estacionamiento o alegar el cuidado de vehículos en la vía pública sin ser funcionarios públicos.

Hernández Maqueda describió a Córdoba como una ciudad tomada por una mafia que se ha apropiado del territorio y ha privatizado lo público con la complicidad de las autoridades políticas, sin importar su partido o si pertenecen al gobierno municipal o provincial, al poder judicial o al poder ejecutivo.

El proyecto de ley también se refiere a los gobiernos locales que ya tienen acuerdos con terceros para el cuidado de vehículos mediante cobro. En estos casos, deberán informar a la autoridad competente sobre los permisionarios o concesionarios y adecuar su normativa. Esto es necesario porque actualmente nadie sabe quién está cuidando los autos, ya que no están identificados.

Además, Hernández Maqueda promueve la digitalización del cobro y control del estacionamiento mediante aplicaciones móviles u otros medios digitales gestionados por las autoridades correspondientes. Esto podría ser un paso importante hacia una solución definitiva para este problema descontrolado.

La situación actual es insostenible: no podés pagar por estacionar usando una aplicación y luego tener que lidiar con un naranjita que te cobra en el lugar. Y si te roban el coche y el naranjita ha desaparecido, ya has pagado por un servicio que no recibiste.

Este es un asunto de decisión política. Si Mendoza pudo erradicar los naranjitas, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? En su origen, los naranjitas fueron creados para proporcionar empleo a ciertas personas, pero ahora se han convertido en un problema.