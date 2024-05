¿Se debe actualizar el sistema educativo en Argentina?

Federico Albarenque

Dos de cada 10 chicos de 15 años transitan la escolaridad en tiempo y forma. Es un informe de Argentinos por la Educación que tiene varias aristas. Algunas positivas y una negativa que es preocupante. Porque cuando uno empieza a desandar este informe del índice de resultados escolares, muestra que el porcentaje de estudiantes que llegan a los 15 años sin repetir ni abandonar, con el nivel de desempeño esperado en matemática y lectura, es muy aceptable.

Incluso aún quedando rezagado de otros países de la región, como Chile, Uruguay, por ejemplo, que es habitual, muestra que va en crecimiento la cantidad de alumnos que asisten a la escuela y que tienen 15 años. O sea, en el 2009, el 90% de los chicos de 15 años asistieron a la escuela. En el 2022, el 97%. Hay que decir que la escuela secundaria es obligatoria en la Argentina. Pero hay un crecimiento importante.

Cuando llegan a tiempo, no me refiero a entrar a clases a tiempo, sino en cuestiones de materia que van según la edad y lo que está preestablecido en la currícula, pasamos del 56% al 81%. Ahora, en tiempo y forma, hemos descendido. Del 26% al 22%. Datos que hacen preguntarse qué es lo que está pasando. Porque tenemos más alumnos en la escuela, pero con peores rendimientos. La escuela se tiene que aggiornar a los chicos de ahora o los chicos aggiornar a la escuela.

Un ejemplo llamativo. Una de las tareas era escribir una carta como si la enviaran por correo. Tiene mucho sentido, ¿no? No debería ser un correo electrónico ya a esta altura. No, habría que, por ejemplo, incorporar más tecnología. La habitualidad de los chicos que es el teléfono en muchos casos. Sumarlo o seguir con la vieja escuela para que aprendan lo que habitualmente o cotidianamente no ven y que después eso se vaya profundizando.

El 81% de los chicos de 15 años realizan la escolaridad sin repetir ni abandonar. Ni entrar tarde al sistema educativo. Es un número muy fuerte. De hecho, en la región son de los números más altos. Ahora, ¿Cómo se mejora, una vez que están adentro de la escuela?. ¿Cómo hacemos para que tengan mejores resultados? Pues los resultados se desprenden de las pruebas de aprender. Hay que actualizar, readaptar la currícula. Hay que modificarla.

Docentes, padres, directores de escuela nos van a escribir para decirnos eso. Que tal vez falta eso. ¿Será que los padres están más ocupados también ahora? Porque, a ver, habitualmente cuando se habla de educación, lo primero que se mira es la responsabilidad del docente. El primero que educa es el padre y la madre. Después la escuela. ¿O será que tenemos que cambiar el comportamiento de los padres y no del sistema educativo?

Bueno, la frase es que los padres educan, la escuela enseña. Y los abuelos malcrían. ¿O seremos los padres los que estamos equivocando el camino? En materia de exigencias, de compromisos. Que descansamos y entregamos la responsabilidad a otros. No todos los chicos rinden de la misma forma, no todos necesitan los mismos tiempos. Hay chicos que necesitan más acompañamiento del otro. O es un poco y un poco, una conjunción de cosas que han pasado.

Hay muchos padres que están muy cansados. No tienen tiempo, fuerza, ganas de ponerse a estudiar, no sé, matemática de cuarto grado, lenguaje de sexto. Bueno, pero tuviste hijos, es tu responsabilidad. Porque estamos hablando del niño.