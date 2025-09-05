5 de septiembre: hechos históricos que marcaron un día clave en la historia

FOTO: Efemérides del 5 de septiembre: estos son los hechos que marcaron la historia

1914: Nicanor Parra

En San Fabián de Alico, Chile, nació Nicanor Segundo Parra Sandoval, un poeta y matemático de gran influencia en la literatura hispanoamericana. Se destacó particularmente en 1937 con el lanzamiento de "Cancionero sin nombre", marcando el inicio de una trayectoria en la que su estilo antihermético propuso volver a la claridad expresiva, con una producción que incluye alrededor de veinte poemarios y numerosas antologías.

1847: Jesse James

En Clay County, Estados Unidos, nació Jesse James, un ex guerrillero del sur y famoso forajido. Se destacó como parte de la infame banda James-Younger, conocida por sus asaltos a bancos y trenes. A su muerte, a manos de Robert Ford, un integrante de su propia banda, se convirtió en una leyenda del Viejo Oeste estadounidense.

1638: Luis XIV

El 5 de septiembre marcó el nacimiento de Luis XIV de Borbón en Saint-Germain-en-Laye, Francia. Este rey, conocido como el Rey Sol, gobernó Francia y Navarra desde 1643 hasta 1715, dejando un legado duradero en la historia europea.

1187: Luis VIII

En París, Francia, nació Luis VIII, quien se convirtió en rey desde 1223 hasta su muerte en 1226. Miembro de la dinastía de los Capetos, su reinado estuvo marcado por importantes decisiones políticas y militares.

1997: Fallecimiento de la madre Teresa

En la India, falleció la madre Teresa de Calcuta, conocida por su dedicación a los más necesitados. Su legado de compasión y servicio ha perdurado en el tiempo, convirtiéndola en un símbolo de altruismo a nivel mundial.

1877: Caballo Loco

Caballo Loco, el jefe indio sioux que se destacó por vencer a Custer en la batalla de Little Big Horn, fue asesinado durante un enfrentamiento con soldados que intentaban apresarlo. Su resistencia ante la invasión blanca lo convirtió en un ícono de la lucha indígena.

1857: Augusto Comte

En París, falleció el filósofo Augusto Comte, creador del positivismo y defensor de la Sociología como una nueva ciencia centrada en el ámbito social. Su pensamiento marcó un hito en las ciencias humanas.

1569: Pieter Brueghel

En Bruselas, Bélgica, falleció Pieter Brueghel, conocido como el Viejo, quien dejó una huella imborrable en la pintura flamenca del siglo XVI. Su trabajo continúa siendo admirado en la actualidad.

Este 5 de septiembre, los recuerdos de estos acontecimientos nos invitan a reflexionar sobre su impacto en la historia. El caso más notable es el nacimiento de Nicanor Parra en 1914, quien a través de su obra ha influido en numerosas generaciones de escritores y poetas, revolucionando la literatura hispanoamericana.

Para conocer más sobre efemérides relevantes, te invitamos a explorar otros días del año y descubrir los eventos que han dejado huella en nuestra historia.