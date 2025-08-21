FOTO: Liliana González aborda la adultización de la infancia en su charla en Río Tercero

La reconocida educadora Liliana González presenta hoy a las 20 horas su charla "Dispositivos" en el Anfiteatro Municipal de Río Tercero, donde abordará la creciente adultización de la infancia y los riesgos a los que se enfrentan los niños en la actualidad.

González expresa su preocupación por la forma en que los adultos se relacionan con los niños, señalando que "hay padres que no se están dando cuenta" de los peligros que enfrentan al dejar a los niños sin supervisión en el mundo digital.

"Lo ideal sería que pensemos en este mes del niño, de las infancias o como quieran llamarles", enfatizó.

La educadora destacó el impacto de la exposición temprana a la tecnología: "Hoy tenemos menarca a los 9 años en vez de los 12, 13 o 14", y agregó que "los chicos están viviendo como si fueran adultos", lo que podría tener graves consecuencias en su desarrollo emocional.

González también criticó la tendencia a patologizar el comportamiento infantil, advirtiendo que "los miramos como adultos" y esperamos que "gestione sus emociones".

Aseguró que esto refleja una falta de comprensión sobre el desarrollo normal de los niños: "La esencia del infantil no es vivir como un adulto, es querer ser adulto".

La charla "Dispositivos" busca invitar a la reflexión sobre cómo la crianza y el entorno afectan a las nuevas generaciones. "Los hijos no nacen, se hacen, los construimos con una crianza que nosotros elegimos", concluyó.

Entrevista de Viva la Radio