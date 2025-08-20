Día de las Infancias: todo lo que tenés que saber para ir al Kempes
La Municipalidad de Córdoba desplegará un operativo de transporte desde numerosos puntos de la ciudad hacia el estadio. En la nota, todos los detalles.
20/08/2025 | 11:58Redacción Cadena 3
FOTO: Día de las Infancias en el Kempes.
Para el Día de las Infancias en el Mario Alberto Kempes, organizado de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia y Cadena 3, la Municipalidad de Córdoba desplegará un operativo de traslado desde numerosos puntos de la ciudad hacia el estadio.
Desde las 07:00 horas, colectivos de las empresas TAMSAU, Coniferal, SíBus, Fam trasladarán de manera gratuita a los vecinos y vecinas desde 8 polideportivos, 6 Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia - Héroes de Malvinas.
El operativo de traslado se realizará desde los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón; y también en todos los Parques Educativos (Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste).
Además, a partir de las 06:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas, las líneas con recorrido al estadio Mario Alberto Kempes serán gratuitas: los colectivos 71 y 72 de la empresa Fam y la 80 de SíBus.
/Inicio Código Embebido/
Un clásico. Todos al Kempes por la Fiesta del Día del Niño de la Gran Cadena Federal
El 24 de agosto, Córdoba vibrará una vez más con shows en vivo, regalos y chocolate caliente en la fiesta infantil más grande del país. Entrada libre y gratuita.
/Fin Código Embebido/
Servicios afectados al operativo
Córdoba cerca tuyo
- Ministerio de Transporte
- Atención al ciudadano - CIDI
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Desarrollo Social y Empleo
- Banco de la Gente
Ministerio de Salud
- Inmunizaciones
- Salud bucal
- Testeos VIH - Educación Permanente en Salud (EPS)
- Protección a la embarazada y su bebé
Ministerio de Seguridad
- Policía por un día
- Bomberos - DUAR
- Policía Barrial
- Ojos en Alerta
Punto mujer
Municipalidad de Córdoba
- Córdoba Obras y Servicios (COyS) y BioCórdoba
- Agencia Córdoba Deporte y Cultura
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra en el Mario Alberto Kempes?
El Día de las Infancias.
¿Quién organiza el evento?
El evento es organizado por el Gobierno de la Provincia y Cadena 3.
¿Cuándo comienza el operativo de traslado?
El operativo de traslado comienza a las 07:00 horas.
¿Dónde se realiza el operativo de traslado?
El operativo se realiza desde 8 polideportivos, 6 Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia - Héroes de Malvinas.
¿Cómo se trasladan los vecinos al evento?
Los vecinos son trasladados de manera gratuita en colectivos de varias empresas.