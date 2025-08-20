Día de las Infancias: todo lo que tenés que saber para ir al Kempes

FOTO: Día de las Infancias en el Kempes.

Para el Día de las Infancias en el Mario Alberto Kempes, organizado de manera conjunta con el Gobierno de la Provincia y Cadena 3, la Municipalidad de Córdoba desplegará un operativo de traslado desde numerosos puntos de la ciudad hacia el estadio.

Desde las 07:00 horas, colectivos de las empresas TAMSAU, Coniferal, SíBus, Fam trasladarán de manera gratuita a los vecinos y vecinas desde 8 polideportivos, 6 Parques Educativos y la Plaza de la Intendencia - Héroes de Malvinas.

El operativo de traslado se realizará desde los polideportivos de Villa La Tela, El Chingolo, Panamericano, Corral de Palos, Los Algarrobos, Matienzo, General Bustos y Bajo Pueyrredón; y también en todos los Parques Educativos (Norte, Este, Sureste, Sur, Estación Flores y Noroeste).

Además, a partir de las 06:00 de la mañana y hasta las 16:00 horas, las líneas con recorrido al estadio Mario Alberto Kempes serán gratuitas: los colectivos 71 y 72 de la empresa Fam y la 80 de SíBus.

Servicios afectados al operativo

Córdoba cerca tuyo

- Ministerio de Transporte

- Atención al ciudadano - CIDI

- Ministerio de Justicia

- Ministerio de Desarrollo Social y Empleo

- Banco de la Gente

Ministerio de Salud

- Inmunizaciones

- Salud bucal

- Testeos VIH - Educación Permanente en Salud (EPS)

- Protección a la embarazada y su bebé

Ministerio de Seguridad

- Policía por un día

- Bomberos - DUAR

- Policía Barrial

- Ojos en Alerta

Punto mujer

Municipalidad de Córdoba

- Córdoba Obras y Servicios (COyS) y BioCórdoba

- Agencia Córdoba Deporte y Cultura