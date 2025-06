La alfabetización en Argentina: desafíos y el impacto de las pantallas en los niños

La campaña de alfabetización en Argentina enfrenta un desafío alarmante: según datos de 2019, uno de cada dos chicos no entiende lo que lee. Liliana González, especialista en educación, expresó a Cadena 3 su preocupación: "La cifra es preocupante y yo la estoy viendo en el consultorio con chicos del secundario que no entienden lo que leen y, por lo tanto, fracasan".

González señala que en la educación primaria, los padres suelen ayudar a sus hijos, pero en secundaria la situación se complica. "El fracaso total se manifiesta cuando los chicos que llegan al tercer grado, uno está leyendo y dos no", afirma. La especialista cuestiona la responsabilidad en este fracaso: "¿Vamos a poner la culpa en la escuela, los maestros o el método? Los métodos han cambiado, pero siempre hemos aprendido a leer".

La falta de lenguaje oral y la sobreexposición a pantallas son factores que agravan la situación. "Los chicos están aprendiendo a hablar muy tarde. Los que han tenido exceso de pantallas están atrasados en su desarrollo del lenguaje oral", explicó González. La especialista subrayó que los niños necesitan interacción verbal de sus padres para desarrollar habilidades lingüísticas.

Además, González destacó que el vocabulario de los niños se ve afectado. Un caso reciente en su consultorio ilustra esta problemática: un alumno de segundo año no comprendía términos básicos de un texto sobre Colón. "Si no hay vocabulario, no hay comprensión", advierte.

La encuesta realizada en cadena3.com revela que el 45% de los padres afirma que les leen cuentos a sus hijos, aunque González es escéptica respecto a estas cifras. "La primera opción me parece muy optimista. Los padres llegan muy cansados y les cuesta leer cuentos", comentó.

González propone una solución integral que involucra a la salud y educación. "Hay que trabajar en dispensarios, donde los padres aprendan sobre la importancia de la lectura y las pantallas", sugiere. La especialista concluye que es fundamental un compromiso real con la educación para abordar esta crisis.

Entrevista de Viva la Radio