Cómo combatir el aburrimiento en el aula

La reciente decisión del gobierno de Buenos Aires de prohibir el uso de celulares en las escuelas de niveles inicial, primario y secundario ha generado un amplio debate.

En mi opinión, el celular debería ser una herramienta didáctica en el aula, especialmente en los grados altos y en secundaria, pero no debería estar al alcance de los alumnos para distraerse mientras el docente imparte una clase. El verdadero problema radica en el aburrimiento que sienten muchos chicos en el aula.

El aburrimiento es un tema serio. Muchos alumnos llevan sus celulares a la escuela como una forma de paliar esa sensación de vacío que a veces sienten en clase. Si la enseñanza fuera más atractiva y desafiante, tal vez los chicos no necesitarían recurrir a sus dispositivos para entretenerse. No todos los estudiantes se aburren, pero aquellos que lo hacen suelen tener dificultades para concentrarse y conectar con lo que se les enseña.

Aburrirse en clase es una experiencia horrible. Mientras que en momentos de ocio uno puede permitirse el lujo de no hacer nada, en el aula, el aburrimiento se convierte en un desafío. Los docentes deben ser conscientes de que el aburrimiento en sus alumnos puede ser un síntoma de una pedagogía que no está funcionando. Aprender no siempre es divertido, pero sí puede ser alegre y estimulante si se implementan estrategias adecuadas.

La clave está en la actitud del docente. Si un profesor está motivado y feliz, es más probable que sus alumnos también lo estén. Sin embargo, es importante reconocer que muchos docentes enfrentan serias dificultades, como salarios bajos y condiciones laborales complicadas. Esto afecta su capacidad para conectar con los alumnos y mantener un ambiente de aprendizaje positivo.

En cuanto a la medida de prohibir los celulares, creo que cada institución educativa debería tener autonomía para decidir. No todas las comunidades son iguales, y lo que funciona en una escuela puede no ser efectivo en otra. Además, el uso del celular en el recreo puede llevar a situaciones no deseadas, como apuestas online, lo que complica aún más el tema.

Como docente con 33 años de experiencia, puedo afirmar que el aburrimiento se puede combatir. Aunque no creo en una pedagogía de la diversión, sí abogo por una enseñanza desafiante que fomente la curiosidad y el pensamiento crítico. Hay que buscar maneras de involucrar a los alumnos, utilizando proyectos, investigaciones y métodos creativos que hagan que el aprendizaje sea relevante para ellos.

Es fundamental que los docentes se esfuercen por hacer las clases más atractivas y que se sientan apoyados en su labor. La alegría y el humor en el aula son herramientas poderosas que pueden transformar la experiencia educativa. La clave está en conectar los contenidos con la vida cotidiana de los alumnos y explicarles la relevancia de lo que están aprendiendo.

En resumen, debemos asumir que el aburrimiento en el aula es un problema que requiere atención. Si reconocemos que estamos aburriendo a nuestros alumnos, podemos comenzar a implementar cambios que hagan de la escuela un lugar más atractivo y desafiante. La educación debe ser un espacio donde los estudiantes se sientan motivados y comprometidos, y eso depende en gran medida de la actitud y las estrategias de los docentes.

Es un tema que merece seguir explorando y debatiendo, porque al final del día, todos queremos lo mismo: que nuestros chicos aprendan y disfruten de la experiencia educativa.