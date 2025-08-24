Los conductores de Cadena 3 repartieron chocolate caliente a los niños
Las figuras de la Gran Cadena Federal se pusieron al frente del desayuno en el Estadio Kempes.
24/08/2025 | 09:39Redacción Cadena 3
FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente
El estadio Mario Alberto Kempes se llenó de alegría con el festejo del Día del niño, organizado en conjunto por Cadena 3 y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La mañana comenzó muy fría, con una temperatura que rondaba los 5 grados. Para combatir el tiempo, los conductores de Cadena 3 salieron a entregar chocolate caliente a los niños.
Agustina Vivanco, Gabriel "el alambre" Jarmolczuk, Federico Albarenque, Mateo Ferrer, Dahy Terradas, Adrián Simioni, Guillermo López, Lucia González y Ulises Llanos se pusieron al frente de la tarea.
También repartieron criollitos para que toda la familia desayune antes de ingresar al Kempes.