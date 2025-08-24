En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Día del Niño 2025

Los conductores de Cadena 3 repartieron chocolate caliente a los niños

Las figuras de la Gran Cadena Federal se pusieron al frente del desayuno en el Estadio Kempes.

24/08/2025 | 09:39Redacción Cadena 3

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

FOTO: Los conductores de Cadena 3 repartiendo chocolate caliente

El estadio Mario Alberto Kempes se llenó de alegría con el festejo del Día del niño, organizado en conjunto por Cadena 3 y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La mañana comenzó muy fría, con una temperatura que rondaba los 5 grados. Para combatir el tiempo, los conductores de Cadena 3 salieron a entregar chocolate caliente a los niños.

Agustina Vivanco, Gabriel "el alambre" Jarmolczuk, Federico Albarenque, Mateo Ferrer, Dahy Terradas, Adrián Simioni, Guillermo López, Lucia González y Ulises Llanos se pusieron al frente de la tarea.

También repartieron criollitos para que toda la familia desayune antes de ingresar al Kempes.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho