Mientras se juega al póker sobre su futuro, Colapinto viaja a Losail: horarios

Mientras los actores que deciden juegan al póker con su futuro, Franco Colapinto prepara su penúltima participación asegurada en el campeonato mundial, en la Ronda 23, el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 que se disputará en el Circuito Internacional Losail de 5.419 metros de extensión con formato F1 Sprint y otra vez en horario nocturno.

Para el argentino, que se mantiene enfocado en disfrutar de este primer paso en la élite del automovilismo, también será su primera vez en esta pista, como le ha sucedido con todas las que corrió después de Monza. Y el trabajo previo en los reducidos tiempos que le dejaron los traslados entre sitios tan distantes como Las Vegas-Londres-Losail debió ser muy bien aprovechado para llegar en buenas condiciones físicas y con la tarea hecha de simulador sobre la pista.

