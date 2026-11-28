FOTO: Todas las luces de Losail son para Kimi, que dominó las tres prácticas

Kimi Antonelli y Mercedes se mantienen al tope tras encabezar la Práctica Libre (FP3) previa al Gran Premio de Catar de Fórmula 1. El campeón superó, también, por tercera vez en en el Circuito Internacional de Losail -5.419 mts.- a su compañero de equipo, George Russell y tercero fue Max Verstappen de Red Bull. Franco Colapinto de Alpine fue 16°.

El argentino esperaba mejorar con los cambios que el equipo decidió para la jornada, pero continúa con la tendencia de subvirancia que le impide ser rápido y volvió a quedar lejos de la referencia puesta por el Mercedes de Kimi, a 2.238s.

Antonelli, quien ya había marcado los mejores registros en la FP1 y la FP2 el viernes, registró un tiempo de 1:22.400 en la última sesión de entrenamientos, celebrada este sábado en el Circuito Internacional de Lusail. Con ello, aventajó a Russell por 0,249 segundos, mientras que Verstappen, al volante de su Red Bull, se situó como el mejor del resto, aunque a medio segundo de distancia.

Como ha ocurrido durante gran parte de la temporada, la mayoría de los pilotos y equipos prefirieron no salir a pista inmediatamente tras el inicio de la sesión a las 17:30 (hora local), ya que las condiciones del asfalto no eran representativas de lo que se encontrarían más tarde en la sesión de clasificación.

Pierre Gasly fue el único que se aventuró a salir; el piloto de Alpine buscaba recuperar el tiempo perdido en pista, después de que su participación en la FP2 terminara prematuramente tras un trompo a alta velocidad que dejó su monoplaza atrapado en la grava.

Dado que la vida útil máxima de los neumáticos para el Gran Premio del domingo está limitada a 27 vueltas, los equipos optaron por conservar la mayor cantidad posible de juegos nuevos. Como resultado, no hubo actividad significativa en pista hasta bien entrada la sesión, que tenía una duración total de una hora.

Mercedes retomó el ritmo mostrado el viernes: Russell se colocó por delante de Antonelli tras las primeras vueltas con el compuesto blando de Pirelli, marcando un tiempo de 1:22.983. Por su parte, Lando Norris terminó en la escapatoria tras salirse en la curva 14.

Antonelli mejoró en su segundo intento, aunque se quedó a 0,017 segundos de su compañero de equipo. Russell, por su parte, abortó su vuelta tras una salida de pista en la curva 5 y solicitó al equipo que revisara el fondo plano de su monoplaza en busca de posibles daños.

Oscar Piastri se situó como el mejor del resto, aunque a medio segundo de la pareja de Mercedes, mientras que Verstappen se intercaló entre los dos pilotos de McLaren al acercarse los últimos 25 minutos de la sesión. Russell intentó otra vuelta rápida, pero sufrió un sobreviraje en la curva 6 y tuvo que levantar el pie del acelerador; los pilotos exploraban los límites con unos neumáticos que pronto empezaron a mostrar signos de degradación.

A falta de 15 minutos para el final, Verstappen superó a los pilotos de Mercedes tras montar un juego de neumáticos nuevos, marcando un tiempo de 1:22.910. El neerlandés se mostró mucho más satisfecho con el rendimiento de su monoplaza que el viernes.

Los tiempos por vuelta siguieron bajando a medida que los pilotos realizaban simulacros de clasificación; Antonelli logró una ventaja de medio segundo sobre Verstappen al registrar un 1:22.400.

Verstappen se situó como el mejor del resto, justo por detrás del dúo de Mercedes que encabezaba la tabla.

Russell también mejoró, bajando su mejor registro a 1:22.649, aunque se quedó a más de dos décimas de Antonelli. Esa diferencia se mantuvo hasta la bandera a cuadros, ya que ningún piloto logró mejorar sus tiempos en los últimos 10 minutos.

Verstappen fue el mejor del resto, por delante de su compañero en Red Bull, Isack Hadjar, Charles Leclerc (Ferrari), Norris y Piastri. El top 10 lo completaron Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Ferrari) y el otro Racing Bulls, pilotado por Liam Lawson.

Nico Hülkenberg ocupó la 11.ª posición; el piloto de Audi solo pudo marcar un tiempo en la parte final de la sesión debido a problemas con su monoplaza. Por detrás quedaron su compañero de equipo Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman (Haas), Gasly y el segundo Haas, pilotado por Rafael Câmara.

El Alpine de Franco Colapinto terminó 16.º. La clasificación la completaron Fernando Alonso (Aston Martin), los dos Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, Lance Stroll (Aston Martin) y los dos Cadillac, pilotados por Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com