Colapinto llega "descansado y listo para retomar el ritmo en Spa-Francorchamps"

El argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, los pilotos del Alpine F1 Team, ya están listos para el arranque de la segunda mitad del calendario de Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica, que tiene como escenario al mítico Spa-Francorchamps -7.004 mts.-, tal vez, la pista más desafiante de toda la temporada.

Ambos pilotos, aprovecharon bien el espacio de tres semanas entre la última cita de Silverstone y la que llega en las Ardenas para tomar un buen descanso y llegar bien preparados a este par de carreras en siete días -Bélgica y Hungría- previas al descanso de verano que deben tomar por regla todas las escuadras. Franco y Pierre trabajaron en la sede de Enstone, inmediatamente después de la carrera británica y luego se dedicaron a distenderse y recobrar fuerzas en Barcelona y Mallorca, respectivamente.

Y, así, lo cuentan en el reporte oficial de Alpine, previo a la Ronda 13:

Franco Colapinto: "Han sido dos semanas de descanso muy bien recibidas después de Silverstone. Tras evaluar ese fin de semana, el equipo tuvo sus altibajos. Felicitaciones a Pierre y al equipo por lograr nuestro mejor resultado de la temporada y sumar algunos puntos más. Por mi parte, fue decepcionante no poder empezar la carrera el domingo, sobre todo considerando las oportunidades que tuvieron los pilotos que largaron atrás. Sin embargo, el fin de semana no estuvo exento de aprendizajes y, aun así, aprendimos mucho. Hicimos el balance del fin de semana y pasamos un tiempo en la fábrica preparándonos para las dos últimas carreras antes de las vacaciones de verano. No es habitual tener dos semanas de descanso entre carreras, así que también fue agradable tener tiempo para recuperarnos. Viajé a Barcelona para entrenar y me sentí descansado y listo para retomar el ritmo en Spa-Francorchamps. Buscaremos aprovechar al máximo los próximos dos fines de semana y empezar la segunda mitad de la temporada con buen pie."

Pierre Gasly: "Es fantástico volver a Spa-Francorchamps tras un resultado positivo en la carrera anterior en Silverstone. Como equipo, quedamos muy satisfechos con el sexto puesto en una carrera muy complicada con algunas batallas muy divertidas en la pista. Durante las dos semanas entre carreras, pude pasar tiempo con el equipo en nuestra fábrica de Enstone y tuve la oportunidad de hablar con el personal y agradecerles su arduo trabajo durante el año. También pude completar un importante trabajo en el simulador, tanto para el coche de esta temporada como para el del año que viene, antes de hacer una pequeña escapada a Mallorca para recargar las pilas antes de la siguiente doble jornada. En cuanto a este fin de semana, correr en Spa siempre me trae sentimientos encontrados, y lo he dicho abiertamente en los últimos años. Me encanta correr en la pista y las curvas icónicas son enormemente gratificantes en un coche de Fórmula 1. Sin embargo, el circuito siempre guardará recuerdos tristes para mí y para muchos otros. Una vez más, celebraremos la "Carrera por Anthoine" en memoria de mi amigo Anthoine Hubert. ¡Todos en la F1! El personal del paddock de F2 y F3 puede correr o caminar por el circuito en su memoria. También conmemoraremos a Dilano van 't Hoff con nuestros amigos de MP Motorsport. Como cada año, será una importante reflexión y homenaje a Anthoine y Dilano, y esperamos que sea otro momento especial."

