En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Un ex seleccionador de México aseguró que la rivalidad con Argentina no es reciproca

Miguel Herrera destacó que la rivalidad es por parte de los aztecas y no de los argentinos.

12/08/2025 | 14:51Redacción Cadena 3

FOTO: La Selección argentina le ganó 2-0 a México en el Mundial de Qatar 2022.

El ex entrenador de la selección de México, Miguel Herrera, afirmó que la rivalidad con Argentina es absolutamente mexicana ya que los albicelestes “ni nos voltean a ver”.

Durante este siglo, los partidos entre la Selección argentina y la de México se volvieron algo constante en Copas Américas o Mundiales y, desde el lado azteca, tomaron estos encuentros como un nuevo clásico de combinados nacionales.

El seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014, Miguel Herrera, fue crudo y aseguró: "Ellos ni nos voltean a ver, es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie. La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial".

"Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España... Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial" agregó Herrera, destacando la diferencia entre la ´Albiceleste´ y México.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Miguel Herrera sobre la rivalidad? Dijo que la rivalidad con Argentina es unilateral y que solo los mexicanos la sienten.

¿Cómo considera Herrera a Argentina? Herrera afirmó que Argentina es una potencia mundial en el fútbol.

¿Qué ha caracterizado los partidos entre Argentina y México en el siglo XXI? Los encuentros se han vuelto constantes en Copas Américas y Mundiales.

¿Qué diferencia menciona Herrera entre ambos equipos? Resalta que Argentina está en la lucha por títulos y México no ha llegado a una semifinal de Mundial.

¿Qué anécdota menciona Herrera sobre Argentina? Comentó que Argentina ni siquiera mira a México en términos de rivalidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho