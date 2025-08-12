Un ex seleccionador de México aseguró que la rivalidad con Argentina no es reciproca
Miguel Herrera destacó que la rivalidad es por parte de los aztecas y no de los argentinos.
12/08/2025 | 14:51Redacción Cadena 3
FOTO: La Selección argentina le ganó 2-0 a México en el Mundial de Qatar 2022.
El ex entrenador de la selección de México, Miguel Herrera, afirmó que la rivalidad con Argentina es absolutamente mexicana ya que los albicelestes “ni nos voltean a ver”.
Durante este siglo, los partidos entre la Selección argentina y la de México se volvieron algo constante en Copas Américas o Mundiales y, desde el lado azteca, tomaron estos encuentros como un nuevo clásico de combinados nacionales.
El seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014, Miguel Herrera, fue crudo y aseguró: "Ellos ni nos voltean a ver, es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie. La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial".
"Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España... Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial" agregó Herrera, destacando la diferencia entre la ´Albiceleste´ y México.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Miguel Herrera sobre la rivalidad? Dijo que la rivalidad con Argentina es unilateral y que solo los mexicanos la sienten.
¿Cómo considera Herrera a Argentina? Herrera afirmó que Argentina es una potencia mundial en el fútbol.
¿Qué ha caracterizado los partidos entre Argentina y México en el siglo XXI? Los encuentros se han vuelto constantes en Copas Américas y Mundiales.
¿Qué diferencia menciona Herrera entre ambos equipos? Resalta que Argentina está en la lucha por títulos y México no ha llegado a una semifinal de Mundial.
¿Qué anécdota menciona Herrera sobre Argentina? Comentó que Argentina ni siquiera mira a México en términos de rivalidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]