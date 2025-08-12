Un ex seleccionador de México aseguró que la rivalidad con Argentina no es reciproca

FOTO: La Selección argentina le ganó 2-0 a México en el Mundial de Qatar 2022.

El ex entrenador de la selección de México, Miguel Herrera, afirmó que la rivalidad con Argentina es absolutamente mexicana ya que los albicelestes “ni nos voltean a ver”.

Durante este siglo, los partidos entre la Selección argentina y la de México se volvieron algo constante en Copas Américas o Mundiales y, desde el lado azteca, tomaron estos encuentros como un nuevo clásico de combinados nacionales.

El seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014, Miguel Herrera, fue crudo y aseguró: "Ellos ni nos voltean a ver, es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie. La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial".

"Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España... Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial" agregó Herrera, destacando la diferencia entre la ´Albiceleste´ y México.