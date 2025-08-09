En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Banfield

Argentina

En vivo

Estadio 3

Atl. Tucumán vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Turismo Carretera: horario y detalles de la novena fecha en San Juan

Se corre este fin de semana la novena fecha del campeonato de Turismo Carretera. Todos los detalles.

09/08/2025 | 21:38Redacción Cadena 3

FOTO: TC en San Juan: horario y cómo ver en vivo la carrera del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realiza su novena jornada que se corre en el autódromo El Villicum, de San Juan, con su carrera este domingo.

Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 216,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Mauricio Lambris, con 214 y con un triunfo hasta el momento. Completa el podio Marcelo Angelo, con 208.

La jornada incluye “El Desafío de las Estrellas”, por lo que la actividad comenzó el viernes por la noche con el sorteo de la grilla y una evento en la ciudad, y siguió el sábado con entrenamientos, de cara a la final del domingo.

A qué hora es la carrera del TC en San Juan

La fecha del Turismo Carretera arrancó este sábado, y este domingo tiene la carrera desde las 12.45 horas.

Cronograma del TC en San Juan:

Domingo

  • 12:45 – Final TC (50 vueltas o 95 minutos)

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.

Lectura rápida

¿Qué evento se realiza? Este fin de semana se corre la novena fecha del Turismo Carretera.

¿Quién lidera el campeonato? El líder del campeonato es Julián Santero con 216,5 puntos.

¿Cuándo es la carrera? La carrera del Turismo Carretera se llevará a cabo el domingo a las 12.45 horas.

¿Dónde se realiza? La carrera se desarrolla en el autódromo El Villicum, de San Juan.

¿Cómo se puede ver el evento? Se podrá ver en vivo por TV Pública y Deportv, además de plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho