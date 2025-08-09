Turismo Carretera: horario y detalles de la novena fecha en San Juan

FOTO: TC en San Juan: horario y cómo ver en vivo la carrera del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realiza su novena jornada que se corre en el autódromo El Villicum, de San Juan, con su carrera este domingo.

Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 216,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Mauricio Lambris, con 214 y con un triunfo hasta el momento. Completa el podio Marcelo Angelo, con 208.

La jornada incluye “El Desafío de las Estrellas”, por lo que la actividad comenzó el viernes por la noche con el sorteo de la grilla y una evento en la ciudad, y siguió el sábado con entrenamientos, de cara a la final del domingo.

A qué hora es la carrera del TC en San Juan

La fecha del Turismo Carretera arrancó este sábado, y este domingo tiene la carrera desde las 12.45 horas.

Cronograma del TC en San Juan:

Domingo

12:45 – Final TC (50 vueltas o 95 minutos)

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.