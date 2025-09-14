En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Turismo Carretera en San Luis: horarios y detalles de la carrera del fin de semana

Se corre este fin de semana la fecha 11 del campeonato de Turismo Carretera. Todos los detalles.

14/09/2025 | 00:26Redacción Cadena 3

FOTO: TC en San Luis: horario y cómo ver en vivo la carrera del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realiza su decimoprimera jornada que se corre en el autódromo Rosendo Hernández, en San Luis, y que tuvo este sábado su clasificación.

Ingresando a la Copa de Oro, Agustín Canapino lidera con 16 puntos y dos victorias, seguido por Marcelo Agrelo.

En tanto, Julián Salerno hizo la “pole” este sábado, seguido por Agustín Canapino y Marcelo Agrelo.

A qué hora es la carrera del TC en San Luis

La fecha del Turismo Carretera tiene su actividad del domingo desde las 10.10 horas.

Cronograma del TC en San Luis:

Domingo

  • 10:10: Serie
  • 10:35: Serie
  • 11:00: Serie
  • 13:30 – Final TC

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo? Se corre la decimoprimera jornada del Turismo Carretera.

¿Quién lidera la Copa de Oro? Agustín Canapino lidera con 16 puntos y dos victorias.

¿Cuándo comienza la actividad del domingo? La actividad comienza a las 10.10 horas del domingo.

¿Dónde se realiza la carrera? En el autódromo Rosendo Hernández, en San Luis.

¿Cómo se puede ver la carrera? Se puede ver por TV Pública, Deportv y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho