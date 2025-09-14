Turismo Carretera en San Luis: horarios y detalles de la carrera del fin de semana

FOTO: TC en San Luis: horario y cómo ver en vivo la carrera del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realiza su decimoprimera jornada que se corre en el autódromo Rosendo Hernández, en San Luis, y que tuvo este sábado su clasificación.

Ingresando a la Copa de Oro, Agustín Canapino lidera con 16 puntos y dos victorias, seguido por Marcelo Agrelo.

En tanto, Julián Salerno hizo la “pole” este sábado, seguido por Agustín Canapino y Marcelo Agrelo.

A qué hora es la carrera del TC en San Luis

La fecha del Turismo Carretera tiene su actividad del domingo desde las 10.10 horas.

Cronograma del TC en San Luis:

Domingo

10:10: Serie

10:35: Serie

11:00: Serie

13:30 – Final TC

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.