Turismo Carretera en San Luis: horarios y detalles de la carrera del fin de semana
Se corre este fin de semana la fecha 11 del campeonato de Turismo Carretera. Todos los detalles.
14/09/2025 | 00:26Redacción Cadena 3
FOTO: TC en San Luis: horario y cómo ver en vivo la carrera del Turismo Carretera
El Turismo Carretera realiza su decimoprimera jornada que se corre en el autódromo Rosendo Hernández, en San Luis, y que tuvo este sábado su clasificación.
Ingresando a la Copa de Oro, Agustín Canapino lidera con 16 puntos y dos victorias, seguido por Marcelo Agrelo.
En tanto, Julián Salerno hizo la “pole” este sábado, seguido por Agustín Canapino y Marcelo Agrelo.
A qué hora es la carrera del TC en San Luis
La fecha del Turismo Carretera tiene su actividad del domingo desde las 10.10 horas.
Cronograma del TC en San Luis:
Domingo
- 10:10: Serie
- 10:35: Serie
- 11:00: Serie
- 13:30 – Final TC
Dónde ver en vivo el Turismo Carretera
La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.
