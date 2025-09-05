Tres argentinos incluidos en el "Once ideal" de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

La anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 finalizó este jueves y fueron tres los argentinos que se destacaron en la misma: Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Cristian Romero.

Este jueves con el triunfo 3-0 de Brasil ante Chile en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, se cerró la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que ya tiene a sus seis latinoamericanos confirmados: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, con la posibilidad de que sean siete en caso de que Venezuela o Bolivia clasifiquen al repechaje intercontinental y lo ganen.

El foco de la fecha estuvo puesto en el estadio Monumental de Núñez donde el astro argentino Lionel Messi disputó su último encuentro con la Selección argentina en condición de local. El capitán rosarino brilló por demás y anotó dos de los tres goles del triunfo de los campeones del mundo.

Además de Messi, la zaga central argentina compuesta por Nicolás Otamendi y Cristian Romero fue incluida en el once ideal de la fecha. Por su parte, el arquero venezolano Rafael Romo también forma parte de la lista a pesar de haber encajado tres goles.

En Rio de Janeiro, Brasil le ganó 3-0 a Chile y escaló al segundo lugar de estas Eliminatorias Sudamericanas. En el equipo del italiano Carlo Ancelotti se destacaron los laterales Wesley y Douglas Santos y el mediocampista central Bruno Guimaraes, los tres incluidos en el once ideal.

En Montevideo, Uruguay también goleó 3-0 a Perú y selló su pase al Mundial del año próximo con actuaciones destacadas de Giorgian de Arrascaeta y Rodrigo Aguirre que integran el once ideal de la fecha al igual que los colombianos James Rodríguez y Luis Díaz, artifices importantes en la victoria de su selección ante Bolivia por el mismo resultado.