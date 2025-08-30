Torneo Clausura: San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica y empató sin goles ante Huracán

Huracán finalmente pudo aguantar pese a la inferioridad numérica y rescató un valioso empate.

A menos de 10 minutos para el final del partido, Tissera desaprovechó una oportunidad increíble para poner en ventaja a Huracán. El delantero había quedado mano a mano con Orlando Gill, pero definió con poca precisión y la pelota se fue afuera.

San Lorenzo y Huracán hicieron varios cambios durante el partido. Ayude realizó dos cambios en San Lorenzo, mientras que Kudelka hizo tres modificaciones para seguir aguantando.

El árbitro Nicolás Ramírez dio marcha atrás en la decisión del penal para San Lorenzo por un fuera de juego previo. Al inicio del partido, San Lorenzo tuvo la oportunidad de abrir el marcador a los ocho minutos del primer tiempo con un penal.

Se jugaron los últimos 45 minutos del clásico. Huracán resistía la presión de San Lorenzo después de que Luciano Giménez se retirara del campo de juego expulsado por un duro codazo a Ignacio Perruzzi.

Se terminaron los primeros 45 minutos del clásico sin goles. A pesar de tener un hombre menos, Huracán mostró carácter y pudo mantener el empate.

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Huracán pudo aguantar más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico.

Noticia en desarrollo…