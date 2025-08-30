En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

Estadio 3

Sarmiento vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Indep. Rivadavia vs. Argentinos Jrs.

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Ctral. Córdoba vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Fuera de lista

Andrés Manzur

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Torneo Clausura: San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica y empató sin goles ante Huracán

El “Globo” pudo resistir pese a jugar más de una hora con uno menos.

30/08/2025 | 16:27Redacción Cadena 3

FOTO: San Lorenzo y Huracán no se sacan ventajas.

Huracán finalmente pudo aguantar pese a la inferioridad numérica y rescató un valioso empate.

A menos de 10 minutos para el final del partido, Tissera desaprovechó una oportunidad increíble para poner en ventaja a Huracán. El delantero había quedado mano a mano con Orlando Gill, pero definió con poca precisión y la pelota se fue afuera.

San Lorenzo y Huracán hicieron varios cambios durante el partido. Ayude realizó dos cambios en San Lorenzo, mientras que Kudelka hizo tres modificaciones para seguir aguantando.

El árbitro Nicolás Ramírez dio marcha atrás en la decisión del penal para San Lorenzo por un fuera de juego previo. Al inicio del partido, San Lorenzo tuvo la oportunidad de abrir el marcador a los ocho minutos del primer tiempo con un penal.

Se jugaron los últimos 45 minutos del clásico. Huracán resistía la presión de San Lorenzo después de que Luciano Giménez se retirara del campo de juego expulsado por un duro codazo a Ignacio Perruzzi.

Se terminaron los primeros 45 minutos del clásico sin goles. A pesar de tener un hombre menos, Huracán mostró carácter y pudo mantener el empate.

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Huracán pudo aguantar más de una hora con uno menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
San Lorenzo empató 0-0 con Huracán a pesar de tener superioridad numérica durante más de una hora.

¿Quién se destacó en el encuentro?
Tissera tuvo una oportunidad clara para Huracán pero erró su definición.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el sábado 30 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el clásico?
En el estadio de San Lorenzo.

¿Por qué es significativo el resultado?
Huracán logró resistir y mantener el empate, a pesar de jugar con un hombre menos, lo que fue un logro para su equipo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho