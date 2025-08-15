En vivo

Deportes

Todo lo que hay que saber para ver en vivo Inter Miami vs Los Angeles Galaxy

El conjunto de Florida, con la posible vuelta de Lionel Messi, disputa una nueva jornada de la MLS 2025. Se puede ver libre y en vivo por celular.

15/08/2025 | 21:23Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Inter Miami vs Los Angeles Galaxy: horario y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este sábado a Los Angeles Galaxy, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.

El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano viene de meterse en cuartos de final de la Leagues Cup. Sin embargo, tras la baja por lesión de Messi, las “Garzas” cayeron por goleada en la última jornada en el clásico ante Orlando City.

De todos modos, el “Jefecito” anunció este viernes que el astro rosarino podría sumar minutos este sábado.

Las posibles formaciones de Inter Miami vs Los Angeles Galaxy

Inter Miami: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Javier Mascherano.

LA Galaxy: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Greg Vanney.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Los Angeles Galaxy

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará el sábado? El Inter Miami se enfrentará a Los Angeles Galaxy en la MLS.

¿A qué hora empieza el partido? El encuentro comienza a las 20.30 horas de Argentina.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? El juego se disputará en el Chase Stadium.

¿Quiénes son los entrenadores de los equipos? Javier Mascherano dirige al Inter Miami y Greg Vanney al LA Galaxy.

¿Cómo puedo ver el partido en vivo? El partido se puede ver a través de Apple TV+, con opciones de suscripción.

[Fuente: Noticias Argentinas]

